به گزارش خبرنگار مهر اداره هواشناسی کشاورزی توصیههایی را به کشاورزان کشور برای روزهای پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم مهرماه به شرح ذیل ارائه کرد:
استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان:
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل در روزهای پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در استانهای آذربایجان غربی و زنجان از روز دوشنبه تا جمعه به دلیل وزش باد
تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها
ادامه عملیات برداشت باغات انگور
آمادگی برای برداشت باغات سیب و تامین لوازم بسته بندی
مدیریت صحیح جمع آوری و عرضه سیب صنعتی(زیردرختی) در جعبههای پلاستیکی با هدف رعایت مسایل بهداشتی
قطع آب آبیاری در زراعتهای یپاز و سیب زمینی
مبارزه با انواع کنه در باغات میوه
کنترل آفت شب پره مینوز در مزارع گوجه فرنگی
کنترل آفات شته و کنه و همچنین بیماری سفیدک در مزارع سبزی و صیفی
هرس و انهدام شاخههای آلوده به بیماری سکته مو
مبارزه با موشهای مضر کشاورزی با استفاده از طعمه مسموم در مزارع و باغات
زراعی:
شروع عملیات کاشت گندم دیم
بوجاری و ضد عفونی بذور خودمصرفی گندم و جو
ادامه عملیات خاکورزی و آماده سازی بستر برای کشت غلات
ادامه برداشت ذرت علوفهای
ادامه عملیات کاشت کلزا و آبیاری مزارع کلزا بلافاصله پس از کاشت
مدیریت بقایای گیاهی در مزارع پس از برداشت غلات با استفاده از خاکورزهای حفاظتی
تهیه نمونه خاک و بستر بذر برای کشت گندم وجو
ضد عفونی بذور غلات قبل از کشت
قطع آبیاری پانزده روز قبل از برداشت در مزارع چغندرقند و برداشت زراعت چغندر قند با هماهنگی کارخانه قند
دامداری:
تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
زنبورداری:
محافظت از کندوها در مقابل وزش باد
منابع طبیعی:
خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به وزش باد و امکان وقوع آتش سوزی
استانهای کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:
باغبانی:
انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است
تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها
برداشت محصولات زراعی و باغی که به افت دمای هوا حساس هستند. به دلیل احتمال افت دما به حدود ۵ درجه سانتی گراد در مناطق مرتفع از روز شنبه هفته آینده
استفاده از کودهای ریز مغذی در باغات میوه با استفاده از نتایج آزمون خاک وبرگ وطبق توصیههای کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی
مبارزه بموقع با کنههای نباتی در باغات میوه
خودداری از مصرف سموم شیمیایی با دوره کارنس بالا با توجه به فصل برداشت محصولات سبزی و صیفی
انجام هرس سبز در تاکستانها و روی درختان سیب به منظور افزایش باردهی درختان ذکر شده در سال آتی
زراعی:
انجام کشت کلزا با رعایت کلیه نکات فنی از نقطه نظر انتخاب بذر مناسب؛ کاربرد علف کشهای قبل از کاشت و تهیه بستر مناسب بذر با توجه به سایز بذور زراعت یاد شده
کاشت زعفران با استفاده از پیازهای استاندارد بالای ۵ گرم و انجام آبیاری اول
اجرای شخم تابستانه در مزارعی آلوده به لاروسوسک قهوه ای وسیاه طی سنوات قبل
عدم برگ چینی در مزارع چغندرقند جهت حفظ عیار قند
دامداری:
تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها:
استانهای گیلان و مازندران:
باغبانی:
محدودیت در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان گیلان در روزهای دوشنبه و پنج شنبه به دلیل بارش باران و احتیاط در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و جمعه به دلیل بارش پراکنده و در استان مازندران از روز چهارشنبه تا جمعه به دلیل بارش پراکنده
تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها
برداشت نارنگی پیشرس در صورت تامین قند و اسید مناسب
استفاده از قیمهای مناسب و کافی در باغهای بارده
حذف پاجوش درختان فندق پس از برداشت محصول
خودداری از برداشت زودرس محصول کیوی به دلیل پایین بودن مقدار قند و وزن محصول
یک مرحله محلول پاشی با کودهای ماکرو و میکرو صرفا برای ارقام روغنی و باغاتی که به مرحله باردهی رسیدهاند در طول دوهفته آینده در باغات زیتون
برداشت محصول زیتون
برداشت انواع سبزی و میوههای جالیزی
هرس تابستانه درختان مرکبات و حذف شاخههای نرک و خشکیده
کنترل شیمیایی آفت مینوز مرکبات برای درختان زیر ۵ سال
کنترل شیمیایی عوامل خسارتزا در باغهای مرکبات
هرس تابستانه درختان مرکبات و حذف شاخههای نرک و خشکیده
زارعی:
شخم تابستانه مزارع گندم، جو و کلزا جهت کاهش بیماریها، آفات و بهبود مواد آلی خاک تا قبل از آغاز بارش
نوغانداری:
جمع آوری فیزیکی شاخههای آلوده به کرم برگخوار و معدوم نمودن آنها
مبارزه شیمیایی با کرم برگخوار
وجین علفهای هرز توتستانها
دام و طیور:
تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
شیلات:
تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهیهای سردآبی
استان گلستان:
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در روز دوشنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و محدودیت در روزهای پنج شنبه و جمعه به دلیل بارش باران و وزش باد
تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها
در صورت نیاز جهت کنترل کنهها و بیماری قارچی آلترناریا نسبت به سمپاشی باغات با مشورت کارشناسان حفظ نباتات و کلینیکهای گیاه پزشکی
زراعی:
آبیاری و مصرف کود سرک مزارع سورگوم و ارزن علوفهای بعد از هر چین برداشت
برداشت شالی و پنبه به منظور رعایت تناوب زراعی کشت شبدر برسیم
شخم تابستانه قبل از بارندگی بویژه اراضی شمالی استان
کشت کود سبز از قبیل ماش، شبدر برسیم به منظورافزایش حاصلخیزی و حفاظت از خاک پس از خروج آخرین آب در مزارع نسق شالیزار
در صورت نیاز به انجام سم پاشی در مزارع سویا و پنبه دیرکاشت جهت کنترل آفات مکنده و کرم قوزه با توصیه کارشناسان حفظ نباتات
عملیات آماده سازی اولیه توسط کشاورزانی که قصد کشت کلزا را در مناطق کوهستانی و دشت دارند با توجه به بارشهای اخیر
خودداری از برداشت قوزههای نارس و پوسیده با توجه به فرارسیدن زمان برداشت پنبه
عدم استفاده از کیسههای نایلونی برای برداشت، نگهداری و حمل و نقل وش جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به محبوبیت و بازار پسندی الیاف پنبه
آبیاری مزارع سویا تا پر شدن کامل بیش از ۵۰ درصد از مرحله غلاف رفتن
دامداری:
تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
زنبورداری:
استقرار کلونیهای زنبور عسل در مزارع آفتابگردان
شیلات:
افزایش سطح آب در صورت وجود منابع آبی با توجه به احتمال ناپایداری جوی و وقوع رگبار پراکنده و همچنین افزایش دما تا اواسط هفته
همچنین تنظیم میزان میزان غذا به نسبت دما و مدیریت غذادهی
منابع طبیعی:
خودداری از تردد و اسکان در نواحی مجاور آبراهه ها و رودخانههای مناطق تفرجگاهی و جنگلی طی روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه
استانهای تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان قزوین به دلیل وزش باد
تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها
باغداران، قبل از خزان کامل درختان، سرشاخههای خشک ناشی از آفات و بیماریها را هرس کرده و خارج از محیط باغ بسوزانند
کوددهی با کودهای ازته همراه با آبیاری با توجه به شرایط مناسب رشد و ذخیره مواد غذایی در درختان میوه سردسیری (به خصوص باغهای زردآلو، آلو و انگور) با توجه به خنک شدن هوا
دادن کود سرک به باغات انار جهت افزایش کمیت و کیفیت محصول
حذف برگهای آلوده با توجه به شرایط جوی و احتمال شیوع پروانه مینوز گوجه فرنگی
خودداری از پخش کود سرک ازت و سم پاشی با سموم دارای دوره کارنس بلند در مزارع و باغات آماده برداشت (همچون گوجه فرنگی و خیار)
بستن گونی یا مقوا دور تنه درختان سیب جهت مبارزه و به دام انداختن آفت کرم سیب
زراعی:
کشاورزان؛ با توجه به آغاز فصل پاییز، اکنون بهترین زمان برای مبارزه با علفهای هرز و جوندگان و از بین بردن کانونهای زمستانگذرانی آنها در اراضی است.
دامداری:
تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
استانهای اصفهان و یزد:
باغبانی:
انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی بلامانع است
تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها
خودداری از سم پاشی درختان پسته با توجه به برداشت محصول
استفاده از اسپری آب بر روی درختان دارای پورههای زرد رنگ پسیل قبل از برداشت پسته
حذف کلیه علفهای هرز و خار و خاشاک کف باغات پسته
برداشت پسته قبل از ترک برداشتن پوسته رویی محصول
برداشت محصول زیتون باتوجه به مساعدبودن شرایط جوی
سم پاشی باسموم مناسب جهت کنترل آفت پسیل (درصورت فعالیت آفت پسیل روی درختان زیتون)
تغذیه برگی باغات برداشت شده ازطریق محلول پاشی
انتقال محصول برداشت شده پسته سریعا به ترمینالهای بهداشتی فرآوری آن جهت جلوگیری از فساد محصول
انجام عملیات داشت پس از برداشت باغات پسته مانند مبارزه با آفتهای احتمالی و کاربرد کود سرک نیترات آمونیوم به همراه آبیاری جهت تقویت درختان
تنظیم رطوبت در باغ و حفظ علفهای هرز کف باغ به جز مرغ برای کاهش ترکیدگی انارها
دادن کود سرک به باغات انار جهت افزایش کمیت و کیفیت محصول
زراعی:
اتمام کشت کلزا در مناطق سردسیری استان اصفهان
آماده سازی زمین موردکشت کلزا و تهیه بذورهیبرید فرانسوی در مناطق معتدل استان اصفهان
آماده سازی اولیه زمین کشت غلات
تهیه پیازچه سالم وکشت زعفران
دامداری:
تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
منابع طبیعی:
خودداری ازروشن کردن آتش درسطح مراتع وجنگلها با توجه به وزش باد
استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی:
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خراسان رضوی به دلیل وزش باد و در استان خراسان شمالی در روز پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد و در مابقی روزها به دلیل وزش باد
هرس سبز و بریدن برگهای اضافه تاکستانها جهت ایجاد تهویه به منظور جلوگیری از شیوع بیماری سفیدک و مبارزه شیمیایی
مبارزه بیولوژیک و در صورت نیاز مبارزه شیمیایی در مزارع گوجه فرنگی آلوده به کرم میوه خوار
برداشت محصولات زراعی و باغی که زمان برداشت آن فرارسیده اقدام و به انبارهای استاندارد یا سرخانه ها
زراعی:
کاشت کلزا
قطع آبیاری چغندرقند برای استحصال قند
قطع آبیاری مزارع پنبه جهت باز شدن غوزهها و جلوگیری از سرمازدگی آخر فصل
دامداری:
تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
زنبورداری:
انتقال کلنیهای زنبور عسل به مراتع و مزارع دارای گل
استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد
تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها
مبارزه با آفت کرم خراط، از روش سنبه زنی و هرس سرشاخهها
هرس شاخههای خرما پس از برداشت محصول
برداشت زیتون و فرآوری آن و همچنین برنامه ریزی جهت روغن کشی
برداشت گردو و فرآوری مناسب آن
برداشت، فرآوری و انبارداری بهداشتی پسته و خرما
جمع آوری و معدوم کردن میوههای آلوده ریخته شده در پای درختان انجیر، انار وسیب جهت کاهش آفات
کنترل حشرات مکنده و ناقل بیماریهای ویروسی مانند شتهها و تریپسها جهت جلوگیری از عوامل رنگ پریدگی و بد شکلی برگها و بوتهها در گلخانه
زراعی:
کشت زعفران تا اواسط مهر
کشت کلزا در مناطق سردسیری با در نظر گرفتن نوع ارقام از نظر رسیدگی تا تاریخ ۱۰ مهر ماه جهت جلوگیری از سرمازدگی
دامداری:
تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
استانهای فارس، بوشهر و هرمزگان:
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان بوشهر به دلیل وزش باد
تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها
دامداری و مرغداری:
تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
زنبورداری:
اعلام زمان سم پاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلفات زنبورستانها
استانهای ایلام و خوزستان:
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد
پاکسازی نهرها و جویهای اصلی آبیاری مزارع
مبارزه با علفهای هرز بین درختان و مسیرهای آبیاری جهت کاهش هدر رفت آب
زراعی:
با توجه به احتمال تاخیر در بارشها عملیات کاشت غلات پاییزه با تاخیر نسبت به سال زراعی گذشته انجام گیرد
مبارزه بیولوزیک در مزارع ذرت در شهرستانهای مهران و دهلران
آماده سازی زمین جهت کشت چغندر پاییزه
تنظیم دوره آبیاری و مصرف کود سرک ازته و عملیات در مزارع ذرت
مبارزه بیولوزیک در مزارع ذرت
مبارزه با آفت مکنده مزارع کنجد و استفاده از کود سرک و میکرو در مزارع کنجد
دامداری و مرغداری:
تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
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