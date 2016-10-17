به گزارش خبرنگار مهر، اداره هواشناسی کشاورزی به کشاورزان سراسر کشور توصیههایی را برای روزهای بیست و ششم، بیست و هفتم، بیست و هشتم، بیست و نهم و سیام مهرماه و همچنین یکم آبانماه به شرح ذیل ارائه کرد:
استانهای آذربایجانهای شرقی و غربی، اردبیل و زنجان:
نکته: کشاورزان در اسرع وقت نسبت به بیمه نمودن محصولات پاییزه اقدام کنند.
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات محلولپاشی و سمپاشی در شمال استان آذربایجان غربی در روز چهارشنبه و در استان اردبیل از روز دوشنبه تا چهارشنبه و در استان زنجان در روز چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده و در استان زنجان در روز دوشنبه به دلیل وزش باد شدید
تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش محسوس دما
تمهیدات لازم جهت استفاده از فروت ست در باغات، انجام عملیات بهداشت باغات (حذف شاخههای شکسته وضایعات میوهها)، استفاده از قارچ کشها پس از برداشت میوه.
آمادگی برای برداشت باغات سیب و تأمین لوازم بسته بندی
با توجه به کاهش دما و وزش باد شدید کشاورزان نسبت به محافظت از تاسیسات کشاورزی خصوصاً گلخانهها مرغداریها، دامداریها، انبارها و (ماشین آلات کشاورزی با استفاده از ضد یخ) اقدام عاجل بهعمل آورند
جمع آوری شاخ و برگهای خشکیده و میوههای ریخته شده پای درختان میوه
برداشت محصول باغات سیب و تأمین لوازم بسته بندی مورد نیاز
انجام محلولپاشی با فروت ست (اوره ۵ کیلو وروی ۵ کیلو و بر ۵ کیلو) در کلیه باغات با نظر کارشناسان فنی جهاد کشاورزی
ادامه برداشت باغات سیب و تأمین لوازم بسته بندی
مدیریت صحیح جمع آوری و عرضه سیب صنعتی (زیردرختی) در جعبههای پلاستیکی با هدف رعایت مسائل بهداشتی
تنظیم دما و تهویه در گلخانهها و کارگاههای پرورش قارچ
کارتن بندی دور تنه و شاخههای اصلی درختان میوه
شخم پای درختان میوه و جمع آوری شاخ و برگهای ریخته شده در باغ و سوزاندن آنها در بیرون باغ
از بین بردن بقایای مزارع گوجه فرنگی و شخم عمیق؛
در این مزارع جهت از بین بردن جمعیت زمستانگذران آفت مینوز
زراعی:
برداشت محصولات زراعی و باغی که به افت دمای هوا حساس هستند، به دلیل افت دما به زیر ۵ درجه سانتیگراد
مبارزه با جوندگان مضر کشاورزی با نظر کاشناسان
بوجاری و ضدعفونی بذور خود مصرفی در گندمهای آبی و دیم
مبارزه با علفهای هرز در مزارع کلزا با استفاده از علف کشهای پس رویشی ترجیحاً بعد ازظهرها در دماهای بالای ۱۴ درجه
مبارزه با شته مومی در مزارع کلزا با نظر کاشناسان
اقدام جهت انجام کشت پاییزه غلات
برنامه ریزی جهت کشت بهموقع کلزا
تهیه نمونه خاک و بستر بذر برای کشت گندم و جو و ضدعفونی بذور غلات قبل از کشت
مدیریت بقایای گیاهی در مزارع پس از برداشت غلات با استفاده از خاکورزهای حفاظتی
اجرای عملیات حفظ رطوبت در اراضی آیش دیم با استفاده از گاو آهن پنجه غازی
مبارزه با موشهای مضر کشاورزی با استفاده از طعمه مسموم در مزارع و باغات
مراجعه کشاورزان به مراکز جهاد کشاورزی جهت کسب نیازهای آموزشی
مراجعه کشاورزان به عاملین توزیع نهادههای کشاورزی جهت در یافت بذور اصلاح شده و کودهای شیمیایی برای کشتهای پاییزه
ادامه عملیات خاکورزی و آماده سازی بستر و کشت زراعتهای پاییزه آبی و دیم (گندم وجو)
تسریع دربرداشت چغندر قند با هماهنگی کارخانجات قند شهرستان و استان
انجام آبیاری مرحله دوم مزارع کلزا برای خروج جوانهها از خاک
مدیریت بقایای گیاهی در اراضی دیم با استفاده از خاکورزهای حفاظتی
تسریع در عملیات برداشت (برداشت صحیح و به موقع، بسته بندی و عرضه در بازار مصرف) محصولات گوجه فرنگی و پیاز برای کاهش ضایعات محصول
بوجاری و ضد عفونی بذور خود مصرفی گندم و جو
دامداری:
جلوگیری از نقل وانتقال دامها در جهت کنترل بیماری تب برفکی
تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در اماکن دام وطیور
رعایت مسائل بهداشتی در دامداریها (صنعتی و سنتی) و مرغداریها برای جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیردار و مسری
زنبورداری:
محافظت از کندوها در مقابل نوسانات دمائی
منابع طبیعی:
خودداری از ایجاد آتش در مراتع با توجه به وزش باد و امکان وقوع آتش سوزی
استانهای کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد:
باغبانی:
انجام عملیات محلولپاشی و سمپاشی بلامانع است.
تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش محسوس دما
محلولپاشی باغات میوه برداشت شده به وسیله کود فروت ست تا قبل از زرد شدن وخزان برگها
استفاده از کودهای ریز مغذی در باغات میوه با استفاده از نتایج آزمون خاک وبرگ وطبق توصیههای کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی
خودداری از مصرف سموم شیمیایی با دوره کارنس بالا با توجه به فصل برداشت محصولات سبزی و صیفی
زراعی:
کارتن پیچی تنه درختان سیب جهت کنترل آفت کرم سیب ومینوز
انجام کشت مکانیزه گندم وجو در مناطق سردسیر شهرستان با استفاده از دستگاههای عمیقکار وردیفکار با رعایت میزان بذر جهت ایجاد تراکم مناسب کاشت
تهیه بذور گندم وجو اصلاح شده، گواهی شده وضد عفونی بذور با سموم قارچکش علیه بیماری سیاهک
رعایت میزان مصرف بذور گندم وجو وهمچنین ضد عفونی بذور علیه سیاهک گندم جهت رعایت مسائل فنی وتراکم کشت مناسب در مزارع گندم وجو
زنبور:
تنگ کردن کندوهای زنبور عسل (کوچک کردن فضا) و کوچک نمودن دریچه پرواز جهت آمادگی کندوها برای زمستانگذرانی
انجام تغذیه ۲ به ۱ (۲ شکر و ۱ آب)
دامداری:
سرویس هیترهای حرارتی مرغداریها جهت کنترل دما مطابق با سن پرورش
استانهای گیلان و مازندران:
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات محلولپاشی و سمپاشی در استان گیلان در روزهای دوشنبه و چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده و در روز سه شنبه به دلیل بارش باران
در استان مازندران در روز دوشنبه به دلیل وزش باد و در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده
تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش محسوس دما
خودداری از هرگونه شخم و شیار در باغات میوه (جلوگیری از اختلال فعالیت ریشهها)
محلولپاشی باغات میوه برداشت شده به وسیله کود فروت ست تا قبل از خزان برگها
استفاده از قیمهای مناسب و کافی در باغهای بارده
کنترل آفت حلزون در باغها و مزارع
برداشت میوههای خرمالو و نارنگیهای پیشرس
کنترل مگس میوه باغات نارنگی پیشرس و خرمالو
کاشت پیاز گلهای نرگس و سنبل و جابهجایی آنها
تغذیه ریشهای درختان نارنگی پیشرس بعد از برداشت میوه با عناصر پرمصرف ازت، فسفر و پتاسیم به عنوان جایگزین بخشی از کودپایه همراه با آبیاری سبک یا زمان بارندگی
تغذیه برگی درختان نارنگی پیشرس بعد از برداشت میوه با ترکیب ازت، فسفر، پتاسیم و ریز مغذی بهخصوص روی و بُر با نظر کارشناس
احداث زهکش به عمق مناسب در ضلع شمالی باغات مرکبات (متناسب با شیب زمین)
چایکاران نسبت به جمع آوری جوانههای بنجی از روی درختچههای چای اقدام کنند
زارعی:
برداشت محصولات زراعی و باغی که به افت دمای هوا حساس هستند، به دلیل افت دمای ۱۰-۸ درجه از روز سه شنبه تا روز چهارشنبه
عملیات محلولپاشی اعم از مبارزه با بیماریها و آفات، محلولپاشی تغذیهای
برداشت از مزارع پنبه، لوبیا سبز و انواع سبزیها
نوغانداری:
جمع آوری فیزیکی شاخههای آلوده به کرم برگخوار و معدوم نمودن آنها
مبارزه شیمیایی با کرم برگخوار
وجین علفهای هرز توتستانها
دام و طیور:
مبارزه مستمر با مگس و حشرات ناقل بیماری
گرم کردن سالنهای پرورش طیور ۴۸ ساعت قبل از جوجهریزی و مطمئن شدن از گرم شدن سالنها خصوصاً کف آنها
تنظیم دمای سالنها و اعمال حداقل تهویه در مرغداریها بههنگام شب و اوایل پرورش جوجه بهمنظور خروج گازهای مضر و همچنین پیشگیری از بیماریهای تنفسی و بهینهسازی مصرف سوخت با استفاده از دریچه اینلت
شیلات:
تنظیم ورودی و خروجی آب استخرهای پرورش ماهیهای سردآبی
رعایت نکات مدیریت بهداشتی در مزارع پرورش ماهیهای سردآبی جهت جلوگیری از بروز بیماریها
مبارزه با انگل لرنا با سم «تریکلروفون» در ماهیان گرمآبی
کاهش میزان غذادهی (به مقدار ۱۰ درصد) در ماهیان گرمآبی و افزایش میزان غذادهی در ماهیان سردآبی
استان گلستان:
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سمپاشی از روز دو شنبه تا چهارشنبه به دلیل بارش پراکنده
تهویه و تنظ یم دما و رطوبت گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش محسوس دما
باغداران با توجه به وقوع بارندگیهای فصلی جهت حفظ و ذخیره رطوبت خاک نسبت به احداث و ترمیم تشتکهای پای درختان اقدام کنند
زراعی:
برداشت محصولات زراعی و باغی که به افت دمای هوا حساس هستند، به دلیل افت دمای ۱۰-۶ درجه از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه
کشاورزانی که قصد کشت جو را در مناطق شمالی دارند نسبت به آماده سازی زمین و تهیه بذر اقدام کنند
کشاورزان میتوانند جهت ذخیره سازی رطوبت با توجه به بارانهای پاییزه نسبت به شخم پاییزه بهخصوص اراضی شمالی استان اقدام کنند
کشاورزان میتوانند به منظورافزایش حاصلخیزی و حفاظت از خاک پس از خروج آخرین آب در مزارع نسق شالیزاری اقدام به کشت کود سبز از قبیل ماش، شبدر برسیم و غیره کنند
کشاورزان، کودهای شیمیایی یارانه دار کماکان در کارگزاران کود استان موجود است حتماٌ برای کشت محصولات پاییزه اقدام به دریافت کنند.
کشاورزانی که تمایل به تکثیر بذر گندم و جو مادری و گواهی شده دارند به منظور عقد قرارداد به شرکتهای تولید بذر مراجعه کنند
با توجه به شرایط جوی، شرکتهای تولید کننده بذر گندم و جو حتماٌ بذور بوجاری شده در انبارهای مناسب نگهداری شود
کشاورزان میتوانند جهت بیمه محصولات زراعی، باغی و دام و طیور خود در سال زراعی جاری به کارگزاریهای بیمه در سطح شهرستانها مراجعه کنند
کشاورزان نسبت به کشت سبزیجات و محصولات جالیزی اقدام کنند
کشاورزانی که قصد کشت کلزا را دارند جهت دریافت بذر استاندارد به مراکز جهاد کشاورزی تابعه مراجعه کنند
کشاورزانی که قصد کشت کلزا در مناطق کوهستانی را دارند نسبت به عملیات آماده سازی بستر بذر و کاشت اقدام کنند
کشاورزانی که قصد کشت کلزا در مناطق شمالی و میانی را دارند نسبت به عملیات آماده سازی بستر بذر ترجیحاً با گاوآهنهای چیزل اقدام کنند
با توجه به اهمیت خشک بودن وش، ضروری است کشاورزان، برداشت پنبه را پس از بین رفتن رطوبت ناشی از بارندگی و شبنم انجام دهند
استفاده از گونی نایلونی برای برداشت، نگهداری، نقل و انتقال وش، احتمال ورود الیاف غریبه را طی مراحل تصفیه وش افزایش داده و ضمن خسارت به ماشین آلات ریسندگی و اختلال در نخریسی، کیفیت نخهای تولیدی رانیز کاهش میدهد، لذا شایسته است کشاورزان از گونیهای نخی، کنفی یا کتانی برای برداشت و نگهداری وش استفاده کنند
کشاورزان قبل از کشت کلزا جهت کنترل آفت کک حتماً نسبت به ضدعفونی بذور کلزا با سموم توصیه شده توسط حفظ نباتات اقدام نمایند. (سموم توصیه شده: گاچو به میزان ۱۴ – ۱۰ گرم برای هر کیلو بذر و سم کروزر به میزان ۷ سی سی برای هر کیلو بذر)
کشاورزانی که قصد کاشت کلزا دارند، جهت کنترل علفهای هرز نسبت به استفاده از علفکشهای پیش از کاشت طبق توصیه کارشناسان حفظ نباتات اقدام کنند (علفکش ترفلان به میزان ۵/۲ لیتر در هکتار که پس از مصرف توسط دیسک با عمق ۱۰ سانتی متری خاک مخلوط شود و پس از ۱۰ روز اقدام به کاشت کنند.)
با توجه به بارندگیهای اخیر و مرطوب شدن خاک خصوصاً در اراضی شمال شرق استان فرصت مناسبی جهت استفاده از علفکشهای پیش از کاشت است
کشاورزانی که کاشت کلزا را انجام دادهاند توصیه میشود با توجه به بارشهای اخیر نسبت به مصرف علفکشهای پس از کاشت طبق توصیه حفظ نباتات اقدام کنند (علفکش بوتیزان استار به میزان ۵/۲ لیتر در هکتار)
منابع طبیعی:
با توجه به پیش بینی وضعیت هوا، از هموطنان و هم استانیها تقاضا میشود نسبت به خاموش کردن کامل آتش بعد از استراحت در مناطق تفرجگاهی جنگلی و مرتعی اقدام شود
لایروبی بستر رودخانهها بهخصوص در محل تلاقی پلها در مناطق مسکونی شهرها و روستاها در تسریع جریان سیلابی مفید خواهد بود
باز بودن زهکشها درون شهری و روستایی در کاهش مشکلات و معضلات آبگرفتگی معابر عمومی، مغازهها و اماکن مسکونی مناسب است
استانهای تهران، البرز، قم، قزوین، مرکزی و سمنان:
نکته: کشاورزان با توجه به پیش بینی رعد و برق، عرصههای باز و ارتفاعات بیشترین خطر برق گرفتگی را به همراه دارد لذا نکات ایمنی را در این زمینه رعایت کنند
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات محلولپاشی و سمپاشی در استانهای تهران، البرز، قزوین و قم در روز دو شنبه به دلیل وزش باد شدید و در شمال استان البرز در روز سه شنبه به دلیل بارش پراکنده
تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش محسوس دما
کشاورزان با توجه به پیش بینی کاهش نسبی دما، نسبت به جمع آوری محصولات باقی مانده هچون انگور، سبزی و صیفی و ذرت سریعاً اقدام کنند
کشاورزان با توجه به پیش بینیهای آماری و روند کاهشی دما احتمال سرمازدگی و یخبندان خصوصاً برای مناطق سردسیر شهرستان وجود دارد
باغداران با توجه به کاهش دمای سطح خاک و حرکت لاروهای کرم سفید ریشه به اعماق خاک بهترین زمان برای کندن تلههای چالکودی است
گلخانهداران با توجه به پیش بینی کاهش دما، وزش باد و افزایش ابرناکی، نسبت به تنظیم دما، نور و استحکام سالنها اقدام کنند
زراعی:
برداشت محصولات زراعی و باغی که به افت دمای هوا حساس هستند، به دلیل افت دمای ۱۰-۶ درجه از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه
کشاورزان با توجه به آغاز فصل پاییز بهترین زمان برای مبارزه با علفهای هرز و جوندگان و از بین بردن کانونهای زمستانگذرانی آنها در اراضی است
آماده سازی اراضی کشاورزی و کشت غلات و کلزای پاییزه
دامداری:
تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
استانهای اصفهان و یزد:
باغبانی:
انجام عملیات محلولپاشی و سم پاشی بلامانع است
با شروع زمان برداشت انار، بهمنظور کاهش جمعیت آفتهایی از قبیل کرم گلوگاه انار و سوسکهای میوه خوار، باید در زمان برداشت همه میوههای مرغوب و نامرغوب، برداشت و انارهای آفت زده و آلوده در سایه انداز درختان انار در عمق سی سانتیمتری مدفون شود
تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش محسوس دما
کشاورزان مناطق سردسیراستان دردربرداشت سیب زمینی تعجیل کنند
باغداران قبل ازخزان کامل درختان سرشاخههای خشکیده ناشی ازآفات وبیماریها را هرس وازباغ خارج ومعدوم کنند
باتوجه به روند کاهش دما باغداران مناطق شمال وجنوب استان نسبت به برداشت محصولات باقیمانده خصوصاً سیب درختی وانار اقدام کنند.
باتوجه به استقرار دو دستگاه روغنکشی زیتون درشهرستانهای اصفهان ونجف آباد زیتونکاران میتوانند محصول خود را بهصورت روغنی (سیاه شدن کامل دانه زیتون) برداشت کنند
زراعی:
برداشت محصولات زراعی و باغی در استانهای واقع در نیمه شمالی استان اصفهان که به افت دمای هوا حساس هستند، به دلیل افت دمای ۱۰-۶ درجه از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه
آماده سازی زمین موردکشت کلزا و تهیه بذورهیبرید فرانسوی در مناطق معتدل
کشاورزان مناطق معتدل وگرمسیر استان نسبت به اتمام کشت چغندر قند پاییزه ضمن عقد قرارداد با کارخانجات قند و آبیاری منظم جهت تسهیل درجوانه زنی اقدام کنند.
آماده سازی اولیه زمین کشت غلات
جهت مبارزه باعلفهای هرزکشیده برگ مزارع کلزا به کلینیکهای گیاه پزشکی ومراکزخدمات کشاورزی مراجعه کنند
دامداری:
تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
منابع طبیعی:
خودداری ازروشن کردن آتش درسطح مراتع وجنگلها با توجه به وزش باد
باتوجه به پیش بینی عدم بارشهای کافی درپاییز به مرتعداران مناطق قشلاقی استان توصیه می شود نسبت به بیمه مراتع خود اقدام کنند
باتوجه به روند تاخیر در بارشها و به منظورحفظ پوشش گیاهی به مرتعداران مراتع قشلاقی استان توصیه میشود در صورت تمایل با مراجعه به ادارات منابع طبیعی شهرستان مربوطه با درخواست کتبی نسبت به قرق مرتع خود در فصل قشلاق اقدام وازمزایای معافیت درپرداخت حق علف چر برخوردار شوند
استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی:
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات محلولپاشی و سمپاشی در استان خراسان شمالی در روز سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و در استان خراسان رضوی در روز دوشنبه به دلیل وزش باد شدید
تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها با توجه به کاهش محسوس دما
با توجه به انتهای فصل برداشت گوجه فرنگی نسبت به جمع آوری محصولات اقدام لازم صورت گیرد
با توجه به وزش باد شدید تدابیر لازم جهت جلوگیری از ایجاد خسارت به پوشش گلخانهها و سقف سالنهای مرغداری و دامداری صورت گیرد
باتوجه به دمای پایین شبانه نسبت به کنترل دما و تأمین سوخت گلخانهها اقدام شود
استفاده از کود فروت ست در باغات برداشت شده
زراعی:
برداشت محصولات زراعی و باغی که به افت دمای هوا حساس هستند، به دلیل افت دمای ۱۰-۶ درجه در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در استان خراسان شمالی و در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه در استان خراسان رضوی
با توجه به نزدیکی اتمام فصل کاشت کلزا جهت رسیدن به تولید وعملکرد هرچه سریعتر نسبت به کشت آن اقدام شود
ضمن بازدید از مزارع پنبه جهت کنترل آفات آبیاری آخر فصل را بهتدریج قطع کرده تا غوزهها قبل از سرما باز شوند
ضد عفونی بذور گندم به منظور پیشگیری از آلودگی به بیماریهای سیاهک پنهان و آشکار
دامداری:
تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
با توجه به وزش باد شدید تدابیر لازم جهت جلوگیری از ایجاد خسارت به پوشش گلخانهها و سقف سالنهای مرغداری و دامداری صورت گیرد
نسبت به تغذیه زنبورستان ها برای آمادگی زمستان گذرانی اقدام شود
جهت جلوگیری از استرس دمایی نسبت به تغذیه دام با علوفه دستی اقدام شود
زنبورداری:
نسبت به تغذیه زنبورستانها برای آمادگی زمستانگذرانی اقدام شود
استانهای خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان:
باغبانی:
انجام عملیات محلولپاشی و سمپاشی بلامانع است.
تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها
مبارزه با آفت کرم خراط، از روش سنبه زنی و هرس سرشاخهها
هرس شاخههای خرما پس از برداشت محصول
برداشت زیتون و فرآوری آن و همچنین برنامه ریزی جهت روغن کشی
برداشت گردو و فرآوری مناسب آن
برداشت، فرآوری و انبارداری بهداشتی پسته و خرما
جمع آوری و معدوم کردن میوههای آلوده ریخته شده در پای درختان انجیر، انار وسیب جهت کاهش آفات
کنترل حشرات مکنده و ناقل بیماریهای ویروسی مانند شتهها و تریپسها جهت جلوگیری از عوامل رنگ پریدگی و بدشکلی برگها و بوتهها در گلخانه
زراعی:
کشت زعفران تا اواسط مهر
کشت کلزا در مناطق سردسیری با در نظر گرفتن نوع ارقام از نظر رسیدگی تا تاریخ ۱۵ مهر ماه جهت جلوگیری از سرمازدگی
دامداری:
تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
استانهای فارس، بوشهر و هرمزگان:
باغبانی:
انجام عملیات محلولپاشی و سمپاشی بلامانع است.
تهویه و تنظیم دما و رطوبت گلخانهها، سالنهای پرورش قارچ و انبارها
زراعی:
کشت زعفران تا آخر هفته
کشت کلزا در مناطق سردسیری با در نظر گرفتن نوع ارقام از نظر رسیدگی تا تاریخ ۱۵ مهر ماه جهت جلوگیری از سرمازدگی
آماده سازی اولیه زمین کشت غلات
دامداری و مرغداری:
تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
زنبورداری:
اعلام زمان سمپاشی به زنبورداران جهت جلوگیری از تلفات زنبورستانها
شیلات:
خودداری از انجام عملیات صید و صیادی در روز دوشنبه به دلیل مواج بودن دریا
استانهای ایلام و خوزستان:
باغبانی:
احتیاط در انجام عملیات محلولپاشی و سمپاشی در روز دوشنبه به دلیل وزش باد شدید
چینبرداری سبزی و سیفی خصوصاً لوبیا و بادمجان
زراعی:
انجام آبیاری تکمیلی باغات مرکبات و مزارع برنج
عقد قرارداد آببهای گندم خصوصاً جهت آبیاری اولیه با توجه به تأخیر بارش در آبان ماه بر اساس پیش بینی فصلی
عملیات کودپاشی مزارع سویا و کلزا
کشت و آبیاری مزارع شبدر برسیم
آمادگی مزارع جنوب استان برای ماخار و تهیه زمین کشت گندم و جو
تسریع در برداشت برنج و دیگر محصولات با توجه به احتمال رگبارهای پاییزی در هفته آینده
با توجه به احتمال تأخیر در بارشها عملیات کاشت غلات پاییزه با تأخیر نسبت به سال زراعی گذشته انجام شود
دامداری و مرغداری:
تهویه و تنظیم دما و رطوبت در مرغداریها و دامداریها
شیلات:
هوادهی استخرهای پرورش ماهی
نظر شما