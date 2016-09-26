به گزارش خبرنگار مهر، در روند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه مواردی از جمله شروع کلاس ها، اردوهای دانشجویی، وضعیت خوابگاه ها و غیره به دانشجویان و اولیای آنها اطلاع رسانی شد.

علاوه بر این یک جلسه پرسش و پاسخ نیز با حضور تورج محمدی، معاون پژوهشی و افشین شریعت معاون فرهنگی دانشگاه علم و صنعت با حضور اولیا دانشجویان برگزار شد.

این دانشجویان پس از تکمیل ثبت نام به روال سال های گذشته، از بعداز ظهر امروز دوشنبه ۵ مهرماه در اردوی معارفه سه روزه دانشگاه که در محل اردوگاه امام خمینی(ره) واقع در لواسانات برگزار می شود، حضور می یابند. در این اردو دانشجویان ضمن دریافت اطلاعات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به صورت تخصصی با دانشکده های محل تحصیل خود آشنا خواهند شد.

تمامی کلاس های دانشگاه علم و صنعت ایران به جز کلاس های دانشجویان جدید الورود از ۲۰ شهریور ماه آغاز شد و شروع کلاس های دانشجویان جدید الورود دانشگاه علم و صنعت نیز از روز شنبه ۱۰ مهر ماه آغاز خواهد شد.

باتوجه به اینکه دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه کلاس های آموزشی خود را با تاخیر آغاز می کنند در طول ترم تحصیلی برای این دانشجویان کلاس جبرانی برگزار می شود.