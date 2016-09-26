عراق شاگرداول تولید نفت اوپک شد/اعراب،سهم ۷اوپکی را مصادره کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری نشست غیر رسمی اوپک به میزبانی الجزیره، گزارش منابع ثانویه نشان می دهد که تا اوت سال ۲۰۱۶ میلادی همزمان با کاهش تولید ۶ کشور عضو اوپک، عربستان، عراق و امارات بیشترین افزایش تولید نفت را در طول ۵ سال گذشته تاکنون داشته اند.

بر این اساس تا اوت سال ۲۰۱۶ میلادی تولید روزانه نفت خام عربستان سعودی با ثبت یک رکورد جدید به ۱۰ میلیون و ۶۰۵ هزار بشکه در روز رسیده و تولید نفت عراق در این مدت به روزانه چهار میلیون و ۳۵۴ هزار بشکه افزایش یافته است.

پس از عربستان و عراق، امارات متحده عربی تا اوت امسال روزانه دو میلیون و ۹۵۲ هزار بشکه و تولید نفت کویت هم به دو میلیون و ۷۹۱ هزار بشکه در روز رسیده است.

نکته قابل توجه آن است که مقایسه افزایش تولید نفت خام این چهار کشور از اوت سال ۲۰۱۶ میلادی با متوسط تولید این کشورها در سال ۲۰۱۱ میلادی نشان می دهد که این چهار کشور در مجموع روزانه حدود سه میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه افزایش تولید نفت خام داشته اند.

از این رو تولید روزانه نفت عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت اوپک در اوت سال ۲۰۱۶ میلادی در مقایسه با متوسط تولید کل سال ۲۰۱۱ روزانه حدود یک میلیون و ۳۰۹ هزار بشکه افزایش یافته است.

در این بین عراق بالاترین افزایش تولید نفت حتی در مقایسه با عربستان را داشته و در طول این پنج سال تولید نفت این کشور روزانه یک میلیون و ۶۸۹ هزار بشکه افزایش یافته است.

مقایسه افزایش تولید نفت دو کشور دیگر عربی عضو اوپک (مقایسه متوسط تولید ماهانه در سال ۲۰۱۱ با تولید ماه اوت سال ۲۰۱۶ میلادی) هم نشان می‌دهد که این کشور روزانه ۲۵۳ هزار بشکه و امارات متحده عربی روزانه ۴۳۶ هزار بشکه افزایش تولید نفت داشته است.

بر اساس اعلام منابع ثانویه، تا اوت سال ۲۰۱۶ میلادی تولید روزانه نفت خام ایران به سه میلیون و ۶۵۳ هزار بشکه رسیده که کماکان حدود ۳۵۰ هزار بشکه در روز کمتر از دوران پیش از اعمال تحریم‌ها است.

از سوی دیگر درحالی تولید نفت چهار کشور عربی عضو اوپک شامل عراق، عربستان، امارات و کویت بالاترین افزایش تولید را در طول ۵ سال گذشته تاکنون داشته است که در این مدت تولید نفت کشورهای ایران، الجزایر، اندونزی، لیبی، نیجریه، قطر و ونزوئلا به جای افزایش، کاهش یافته است.

این افزایش تولید نفت خام درحالی توسط چهار کشور عربی عضو اوپک اتفاق افتاده است که با پیشنهاد عربستان سعودی و همراهی سایر کشورهای عربی عضو اوپک، از سال گذشته نظام سهمیه بندی اوپک برچیده شده است.