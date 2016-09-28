کریم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم فوتسال الوند قم که در مسابقات دسته برتر فوتسال نوجوانان کشور حضور دارد به مرحله سوم و نهایی این مسابقات راه پیدا کرده است و برای کسب عنوان قهرمانی ۳ حریف در پیش دارد.



وی افزود: بر اساس قرعه کشی انجام شده، الوند قم با نمایندگان ایلام، هرمزگان و مازندران همگروه شده است و مسابقات خود را از امروز به میزبانی ساری آغاز می‌کند و برای کسب عنوان قهرمانی در ۳ مسابقه به صورت دوره‌ای به میدان می‌رود.



رئیس هیئت فوتبال استان قم گفت: نخستین مسابقه تیم الوند قم در مرحله نهایی مسابقات دسته برتر نوجوانان کشور امروز برابر تیم یاران شهسوار هرمزگان برگزار می‌شود و الوند در دومین و سومین مسابقه خود به ترتیب برابر تیم‌های شرهانی دهلران و شهروند ساری به میدان خواهد رفت.



بهرامی بیان داشت: الوند در دور نخست مسابقات در شازند، در دیدار اول خود ۴ بر ۲ پرشین پارس خراسان رضوی را شکست داد و سپس با آتیه سازان شازند در یک بازی جنجالی ۳ بر ۳ مساوی کرد و در ادامه ۷ بر یک صنایع گیتی پسند اصفهان را در هم کوبید.



وی عنوان کرد: چهارمین بازی الوند با شکست ۵ بر ۲ برابر شرهانی دهلران ایلام همراه بود اما این تیم در آخرین مسابقه ۲ بر یک کلاسیک خرم آباد را شکست داد و پس از شرهانی دهلران به عنوان تیم دوم صعود کرد.



رئیس هیئت فوتبال استان قم تصریح کرد: در مرحله، الوند موفق شد ۲ بر یک ثامن الحجج سبزوار را شکست داد و در دومین بازی ۴ بر ۳ اتحاد برنای ورامین را برد و با شکست ۲ بر صفر باربر شهروند ساری به کار خود در دور دوم پایان داد و به مرحله سوم و نهایی راه یافت.