پالایش نفت و فولاد هرمزگان در لیگ برتر فوتسال پیروز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم لیگ برتر فوتسال کشور شامگاه جمعه پیگیری شد و تیم‌های پالایش نفت بندرعباس و فولاد هرمزگان نمایندگان استان برابر حریفان خود به برتری رسیدند.

تیم پالایش نفت بندرعباس در سالن فجر این شهر میزبان شهید شیری قزوین بود و موفق شد با نتیجه چهار بر صفر حریف خود را شکست دهد.

امیرحسین دهقانی با به ثمر رساندن دو گل در کنار سبحان شراعی و مرتضی فرزانیان گلزنان پالایش نفت بندرعباس در این دیدار بودند.

در دیگر دیدار فولاد هرمزگان به عنوان میهمان مقابل دائم‌پناه خراسان قرار گرفت و توانست با نتیجه چهار بر دو به پیروزی برسد.

کیانوش شیرپور با ثبت دو گل به همراه نوید آذری و حسام بابایی گل‌های فولاد هرمزگان را در این مسابقه به ثمر رساندند.

با کسب این نتایج پالایش نفت بندرعباس و فولاد هرمزگان به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال کشور قرار گرفتند.

در هفته دهم این رقابت‌ها که پنجشنبه هفتم آبان برگزار می‌شود، پالایش نفت بندرعباس میهمان نگین تندیس قرچک خواهد بود و فولاد هرمزگان نیز در دیداری خانگی از سن‌ایچ ساوه میزبانی می‌کند.