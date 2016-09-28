به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بسیج سازندگی استان بوشهر بعد از ظهر چهارشنبه در این آئین اظهار داشت: بسیج سازندگی در کمک به اقشار محروم و اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی عملکرد بسیار خوبی دارد و در استان بوشهر نیز شاهد اجرای برنامه‌های بسیار خوبی هستیم.

ذوالفقار عباسی‌فر با اشاره به تعامل مطلوب و سازنده بسیج سازندگی با دیگر دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: تاکنون در سطح استان بوشهر هزار و ۴۵پروژه عمرانی اجرا شده است که ۸۵ میلیارد ریال برای آنها هزینه شده است و ۸۰ درصد نیز پیشرفت فیزیکی دارند.

وی از اعزام ۲۰ هزار نفر دانش‌آموز، دانشجو، فرهنگی، پزشک و مهندس به مناطق محروم استان برای اجرای طرح‌های عام‌المنفعه خبر داد و بیان کرد: ساخت ۱۲۱ مسکن ویژه مددجویان نیز در دستور کار این سازمان است.

رئیس بسیج سازندگی استان بوشهر افزود: در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی گام‌های خوبی برداشته شده است که تاکنون ۷۰۰ کارگاه در زمینه‌های مختلف در استان افتتاح شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آئین که با حضور استاندار بوشهر و فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر برگزار شد، ساختمان بسیج سازندگی بوشهر بازیربنای هزار مترمربع در زمینی به مساحت دو هزار و ۵۰۰ مترمربع به بهره‌برداری رسید.