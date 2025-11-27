  1. استانها
رویداد سدرا با محوریت صنایع خلاق و فرهنگی در بوشهر برگزار شد

رویداد سدرا با محوریت صنایع خلاق و فرهنگی در بوشهر برگزار شد

بوشهر-مسئول سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: رویداد سدرا به مناسبت هفته بسیج و با هدف حمایت از صنایع خلاق برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار غلام هنرمند صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف برگزاری این برنامه اضافه کرد: این رویداد، با هدف شناسایی و سازماندهی هسته‌های مردمی در راستای امیدآفرینی در جامعه است.

مسئول سازمان بسیج علمی پژوهشی و فناوری سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: رویداد سد را مطابق اسناد بالادستی یکی از اهداف خیزش جدید علمی است که در چارچوب طرح ملی امام صادق علیه السلام است.

وی با اشاره به حمایت‌های این سازمان از صاحبان طرح‌ها، تصریح کرد: این برنامه از یکم مهرماه آغاز ۱۴۰۴ آغاز شده است و در مجموع چهار میلیارد و ششصد میلیون ریال به صورت بلاعوض و یازده میلیارد ریال تسهیلات در اختیار صاحبان ایده و طرح‌ها قرار گرفته است.

