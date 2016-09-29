وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مقام شهدای کردستان ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی که با همراهی تمامی معاونین خود در کردستان حضور پیدا کرده است صبح امروز در گلزار شهدای سنندج به مقام شامخ شهدای استان کردستان ادای احترام کرد.

سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان از ساعتی قبل آغاز شده و وی قرار است که علاوه بر حضور در اختتامیه جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی در برنامه های دیگر فرهنگی و هنری حضور پیدا کند.

دیدار با فعالان فرهنگ و هنر کردستان، بازدید از تالار مرکزی سنندج و دیدار با مسئولان استان کردستان از دیگر برنامه های وزیر در سفر به کردستان است.