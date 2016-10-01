به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سفر گابریل به تهران در شرایطی صورت میگیرد که تحریمهای باقیمانده ایالاتمتحده علیه ایران و نگرانیهای سیاسی امیدها برای رونق کسبوکار تجاری بین دو کشور را کمرنگ ساخته است.
گابریل بیان کرده است که کمیسیون تجارت ایران– آلمان بعد از ۱۵ سال دوباره جلسهای برگزار خواهند کرد و پیشبینی کرد که معاملات و تجارتهای ملموسی بین دو کشور صورت بگیرد. او بااینحال روز جمعه به تهران هشدار داد که برای عادیسازی روابط با ایران، تهران باید حق موجودیت اسراییل را بپذیرد و فعالیتهای خود در سوریه را نیز متوقف سازد.
تهران بیان کرده است که هیچ پیششرطی برای روابط ایران و آلمان وجود ندارد و دخالت شخص ثالث در امور داخلی و سیاستهای بینالمللیاش را رد کرد.
گابریل در حالی وارد ایران میشود که این سفر، دومین سفر او به تهران بعد از توافق هسته ای ایران و کشورهای عضو گروه ۱+۵ است.
غول صنعتی آلمان، زیمنس و خودروسازی دایملر در میان اولین شرکتهایی هستند که از این فرصت دیدار از تهران بهرهمند میشوند اما آنها بهشدت مراقب معاملات خود با ایران هستند و تنها بعد از اطمینان حاصل کردن از قانونی بودن اقداماتشان با توجه به تحریمهای آمریکا به معامله با ایران میپردازند.
مایکل توکاس، رییس اتاق بازرگانی ایران و آلمان، اعلام کرد که صادرات به ایران در نیمه اول سال جاری ۱۵ درصد رشد پیداکرده و به ۱.۱۳ میلیارد یورو رسیده و میتواند تا پایان سال به ۴ میلیارد یورو برسد.
گابریل که رییس حزب سوسیالدموکرات آلمان است، به اشپیگل گفت: «همکاریهای اقتصادی آلمان و ایران قرار نیست معجزه کند اما میتواند باعث باز کردن فضای دو کشور جهت معاملات بیشتر و محرکی برای تغییرات اجتماعی باشد.»
الزی آیگنر وزیر اقتصاد دولت فدرال ایالت باواریا که بهتازگی به ایران سفرکرده است، توافقنامهای را با سه بانک ایرانی امضا کرده است که به آنها اجازه میدهد شعبههای خود در مونیخ را بازگشایی کنند. این اقدام راه برای معاملات تجاری بیشتر با تهران را باز میکند.
ورنر شروپل، مدیرعامل شرکت IMO GmbH که به صادرات قطعات برای تجهیزات انرژی بادی میپردازد، بیان کرده است: «یک موضوع و مشکل مهم برای شرکتهای کوچک و متوسط عدم توانایی این شرکتها برای حفظ اعتبارنامهشان برای انتقال کالا و محصولاتشان به ایران است.»
شرکت شروپل هماینک از طرفهای سوم برای تجارت با ایران استفاده میکند اما امیدوار است که این فرآیندها سادهتر شده و بتوان سرمایهگذاری بیشتری بر روی انرژیهای بادی ایران انجام داد.
اتاق بازرگانی ایران و آلمان، در حال حاضر کمکهای خوبی به کسانی که قصد تجارت با ایران دارند میکند اما بزرگترین بانکهای آلمانی یعنی دویچه بانک و کامرس بانک در ایجاد رابطه با تهران همچنان محتاط باقیماندهاند.
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