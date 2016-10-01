به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «شنیدن» به کارگردانی امیررضا کوهستانی که پیش از این و پس از اجرای عمومی در تیرماه و مردادماه سال ۹۴ در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر در کشورهای اروپایی به صحنه رفته بود، دور جدید اجراهای اروپایی خود را از مهرماه سال جاری آغاز می‌کند.

این نمایش در روزهای ۶ و ۷ ماه اکتبر (۱۵ و ۱۶ مهرماه) در فستیوال Des Arts de Bordeaux کشور فرانسه اجرا می‌شود.

نمایش «شنیدن» پس از این اجرا، در روزهای ۱۱، ۱۵، ۱۷ و ۱۹ ماه اکتبر (۲۰، ۲۴، ۲۶ و ۲۸ مهرماه) در فستیوال پاییزه پاریس (d Automne a Paris) نیز به صحنه می‌رود.

پس از اجرا در کشور فرانسه، نمایش «شنیدن» برای اجرا در تئاتر populaire romand سوییس به این کشور سفر می‌کند و در روزهای ۲۲ و ۲۳ ماه اکتبر (۱ و ۲ آبان‌ماه) به صحنه خواهد رفت.

الهام کردا، مهین صدری، مونا احمدی و آیناز آذرهوش بازیگران نمایش «شنیدن» به نویسندگی و کارگردانی امیررضا کوهستانی هستند. محمدرضا حسین‌زاده نیز به عنوان دستیار اول کارگردان، برنامه‌ریز و مدیرتولید نمایش «شنیدن» حضور دارد.