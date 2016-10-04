جایگزینی برای همکاری دو جانبه مسکو- واشنگتن وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشاتودی، «ویتالی چورکین» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد ضمن ابراز تأسف و انتقاد شدید از تصمیم واشنگتن به توقف همکاری با مسکو برای حل بحران سوریه اذعان نمود که «هیچ گزینه ای برای جایگزینی این همکاری دوجانبه وجود ندارد».

این دیپلمات عالیرتبه روسی در شهر نیویورک خطاب به خبرنگاران روسیه گفت: «من فکر نمی کنم که [برای روابط دوجانبه میان مسکو و واشنگتن] جایگزینی وجود داشته باشد و اعلان قطع این همکاری بسیار مایه تأسف است». وی در ادامه افزود که «برای جایگزینی تلاشهای صورت گرفته در جهت دستیابی به یک آتش بس و متوقف ساختن جبهه النصره و داعش گزینه ای دیگری وجود ندارد».

وی با بیان این مطلب افزود: اگر ما در سوریه دخالت نمی کردیم، داعش اکنون در دمشق بود.

لازم به ذکر است که پس از ماهها مذاکرات و توافقات صلح نافرجام، آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که روسیه در تضمین پایبندی دولت سوریه به این توافق [آتش بس] «بی میل یا ناتوان» بود، و مدعی شد که مسکو و متحدان آن در دمشق «گزینه تعقیب یک رویکرد نظامی را برگزیده اند».

در مقابل، مسکو مسئولیت شکست در روند همکاریهای دوجانبه را نمی پذیرد و می گوید که برای حفظ و تقویت فرآیند صلح تمام اقدامات لازم را به انجام رسانده است؛ از جمله اجرای یک آتش بس ۷۲ ساعته در اواخر ماه میلادی گذشته که می توانست ارسال کمکهای بشردوستانه به حلب را تضمین نماید؛‌ شهری که طی روزهای اخیر شاهد تشدید درگیریها میان نیروهای دولتی و گروههای معارض بوده است.

روسیه همچنین می گوید که کاخ سفید به سرپوش گذاشتن بر اقدامات تروریستهای افراط گرا ادامه داده و بدین ترتیب ایجاد یک طرح عملیات مشترک را با مانع مواجه ساخته است.

از سوی دیگر، «استفان دی میستورا» نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت که سازمان متبوع وی از قطع ارتباطات میان مسکو و واشنگتن «عمیقاً متأسف است»، و قول داد که این سازمان به کار بر روی یک راه حل دیپلماتیک جهت خاتمه بخشیدن به جنگی که بیش از ۴۰۰ هزار نفر تلفات داشته است، ادامه دهد.

دی میستورا با انتشار بیانیه ای گفت: «سازمان ملل هرگز مردم سوریه را در برابر یک مناقشه خشونت بار و بی پایان تنها رها نخواهد کرد».