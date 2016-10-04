اسامی فرآورده های غذایی غیرمجاز و تقلبی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدونا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه‌ای فرآورده‌های غذایی رﺷﺘﻪ آش ﮐﺎرﮔﺎه اﻣﯿﺪ ﻫﺎﺷﻢ زاده با ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﻓﺎرس ﻣﯿﻼد، ﻋﺮق ﻧﻌﻨﺎ و ﻋﺮق ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ با ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺳﺮاج، عرق گلپوره با ﻧﺎم ﺗﺠﺎری مجلل و ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﺳﺖ و دوغ با ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﻻﮐﺘﯿﻦ را غیرمجاز و تقلبی معرفی کرد.

همچنین محصولات ﮔﻼب و ﻋﺮﻗﯿﺎت ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﺎﺷﺎن ﮔﻼب با ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﺑﻬﺎر، ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ با ﻧﺎم ﺗﺠﺎری دانلوپ، ﭼﯿﭙﺲ ﺳﻨﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻤﮏ درﯾﺎﯾﯽ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻃﻼ با ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﻧﺎﻧﺴﯽ، به دلیل جعل یا فقدان مستندات مورد نظر اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو غیرمجاز شمرده می‌شوند.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه معرفی این اسامی به قصد مبارزه با ارائه محصولات غیرمجاز در سطح عرضه صورت می‌گیرد، از افرادی که محصولات نامبرده را در مراکز فروش مشاهده می‌کنند خواست معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و نیروی انتظامی را مطلع سازند تا نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام لازم را به عمل آورند.

بر اساس این اطلاعیه «ﮐﯿﮏ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﺗﺎپ رز» که پیش از این به عنوان تولیدکننده فرآورده غیرمجاز منتشرشده بود با توجه به ارائه مستندات لازم از سوی مدیران آن مجموعه به عنوان محصولی مجاز جهت تولید و عرضه معرفی می گردد.

شماره تلفن ۶۶۴۰۵۵۶۹ روابط عمومی سازمان غذا و دارو، جهت دریافت مشخصات مکان‌های عرضه فرآورده‌های غیرمجاز اعلام گردیده است.