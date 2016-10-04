وزیر اقتصاد از شهرک صنعتی سمنان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا عصر سه شنبه و در جریان آخرین برنامه از سفر دو روزه خود به استان سمنان، با حضور در شهرک صنعتی سمنان از واحد تولیدی پیچ، مهره و پین صنعتی، واحد تراش صنعتی چوب و تولید پنل های ساختمانی دیدار و از نزدیک با مشکلات این واحدهای صنعتی آشنا شد.

وی در خلال این بازدید به خبرنگاران گفت: سامانه مکانیزه فروش واحدهای صنعتی با همکاری اتاق اصناف کشور با طراحی نرم افزاری و سخت افزاری توسط امور مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین تصویب هیئت وزیران راه اندازی شده است که این سامانه می تواند بخشی از مشکلات عرضه و بازار تولیدات اصناف کشور را تحت پوشش قرار دهد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این طرح هم اکنون در مرحله انتظار برای تصویب در مجلس شورای اسلامی است، افزود: با تصویب آن صاحبان مشاغلی که در این سامانه ثبت نام کنند تا پنج سال از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند و پس از پنج سال نیز اظهارنامه های مالیاتی را به صورت مکانیزه دریافت خواهند کرد.

طیب نیا ضمن بیان اینکه سامانه مکانیزه فروش و مالیات واحدهای صنعتی مزایای بسیاری مانند کاهش وقت و انرژی دارد، ابراز داشت: با استقرار این سامانه، این امکان را خواهیم داشت که تمام مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده نهایی دریافت و تولید را از زیر بار فشار مالیات رها کنیم چرا که ما معتقدیم امروز قانون مالیات در کشور برعکس عمل می کند و از تولید کننده در گذشته ۶۵درصد مالیات دریافت می شد.

وی با بیان اینکه دولت در صدد است سهم مالیات تولید را تا ۲۵درصد و حتی کمتر، کاهش دهد، ابراز داشت: مالیات را باید از مصرف کننده دریافت کرد و این سامانه می تواند کمک کند تا پرداخت ها حساب شده‌تر صورت بگیرد و بار مالیات از دوش تولید کاسته شود.

عضو کابینه یازدهم درباره واحدهای مشکل دار نیمه فعال در شهرک‌های صنعتی نیز، توضیح داد: اگر واحد تولیدی به دلایل و شرایط سال های اخیر با مشکل مواجه شده است و با تزریق منابع مالی و تسهیلات مالیاتی قادر به فعالیت مجدد است نباید دریغ کنیم و باید همه امکانات را در اختیار آنان قرار دهیم.

واحد تولیدی پیچ و مهره صنعتی سمنان با سرمایه گذاری ۸۵۰میلیون تومان و با اشتغال زایی ۲۱نفرواقع در شهرک صنعتی سمنان، واحد برش چوب با سرمایه گذاری ۴۰میلیارد تومان با هدف تولید ورق های ملامینه، ورق فشرده، تیرک رزین و ... و همچنین واحد تولید سقف کاذب و پلاستیک با سرمایه گذاری دو میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان و اشتغال ۱۸نفر از جمله واحدهایی بودند که وزیر اقتصاد از آنها بازدید کرد.

سفر طیب نیا پس از این بازدید به پایان می رسد.

وی در این سفر با نماینده ولی فقیه و استاندار سمنان گفتگو کرد و در دو نشست ستاد اقتصاد مقاومتی و فعالان اقتصادی استان حضور یافت.

علی طیب نیا در پایان سفر دو روزه خود به استان سمنان و در راه بازگشت به تهران، در توقفی کوتاه در سرخه با حضور در وادی السلام این شهر به مزار والدین حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران ادای احترام کرد.