بیش از ۲ میلیون نفر میهمان سفره امام رضا شدند

سید حسن هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال دو میلیون و ۴۶ هزار و ۱۸۳ نفر میهمان سفره امام رضا(ع) شدند که این آمار در سال گذشته یک میلیون و ۵۸۰ هزار و ۵۶۶ نفر بوده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای امسال صبحانه و شام هم در میهمانسرا حضرت ارائه میشود، افزود: قبل از این تنها پذیرایی از زائران و مجاوران در وعده ناهار صورت میگرفت.
سرپرست میهمانسرای آستان قدس رضوی گفت: همچنین شبهای جمعه تعداد یکهزار و ۵۰۰ پرس غذای گرم در مناطق حاشیهشهر بین افراد نیازمند توزیع میشود که این تعداد در ایام مناسبتی و خاص مانند ایام شهادت و ولادت امام رضا(ع) به دو هزار پرس غذای گرم افزایش پیدا میکند.
وی اضافه کرد: جهت شناسایی افراد محروم و نیازمند برای دریافت غذای متبرک از کمک و همکاری رابطان آستان قدس رضوی در مساجد و حسینیههای مناطق محروم استفاده میشود.
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