دولت به فرهنگ توجه جدی ندارد/انتقاد ازمعرفی فیلم«فروشنده»به اسکار

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با فعالان رسانه استان گلستان در سازمان تبلیغات اسلامی سخنانش را با تسلیت ایام عزاداری ماه محرّم آغاز کرد و گفت: در جامعه ما فرهنگ مقاومت و پایداری در نقطه مقابل سازش و تسلیم قرار دارد و ایام محرم و فلسفه نهضت کربلا فرصت مناسبی برای تقویت گفتمان مقاومت در داخل کشور و منطقه است.

حسینی افزود: آئین اربعین یک پدیده بی نظیر و حرکتی است که نمونه آن در بین آئین های مذهبی وجود دارد زیرا با ظرفیتی که دارد می تواند اهداف قیام امام حسین (ع) را به دنیا معرفی کند.

وی با اشاره به مفاهیم والای کربلا و جایگاه ولایت و امامت بیان کرد: نکات عبرت آموز فراوانی در واقعه کربلا وجود دارد که هرساله برای ما تداعی می شود و می تواند چراغ هدایت ما باشد. دو خط حق و باطل همواره در طول تاریخ در مقابل هم بوده اند و انسان ها حق انتخاب دارند.

وی با تاکید بر درس گرفتن از عاشورا در زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اظهار کرد: ایام محرم و صفر منشأ تحولات انقلاب بوده اما عده ای که دچار استحاله شده اند به دنبال شکستن روحیه مقاومت و تسری آن به جامعه هستند پس نیاز است روح ایستادگی و غیرت در جامعه زنده و تقویت شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم به دغدغه های فرهنگی رهبر انقلاب اشاره و بیان کرد: رهبر معظم انقلاب در کنار مقوله های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نگاه ویژه ای به موضوع فرهنگ داشته اند و بحث نفوذ و رخنه فرهنگی را بارها مطرح کرده اند.

نیروهای مومن و متدین از فرهنگ صیانت کنند

حسینی تصریح کرد: چنانچه فرهنگ و باورهای ما دستخوش تغییر و متزلزل شوند و عقبه ای که در زمان جنگ با دست خالی از کیان کشور دفاع می کردند دچار تردید شوند و روحیه ایثار و مقاومت از بین برود مطمئناً کشور دچار آسیب جدی می شود.

وی به بیان ماهیت انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: ماهیت انقلاب ما برهم زدن نظم نظام سرمایه داری بوده اما اکنون جریاناتی که همراه انقلاب بوده اند می خواهند ایمان اسلامی مردم را تضعیف کنند که مورد حمایت خارج کشور هستند و نیروهای انقلابی اگر درست کار نکنند آثار نامطلوبی برجای خواهد ماند.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای مومن و متدین باید پای کار بیایند و باوجود امکانات محدود از فرهنگ اسلامی و ایرانی صیانت کنند و فرهنگ غرب را به چالش بکشند.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه به نقش رسانه ها در بیان مشکلات جامعه اشاره کرد و گفت: رسانه ها چشم بیدار جامعه هستند و هرگاه اعوجاج و انحرافی مشاهده می کنند باید مطابق رسالت خود عمل کنند و حافظ مصالح کشور باشند.

دولت یازدهم در زمینه فرهنگ اهتمام لازم را ندارد

سید محمد حسینی تصریح کرد: به عنوان مثال رسانه ها در افشای اشکالات عمده ای که در مقوله قراردادهای نفتی وجود داشت نقش موثری داشتند چه بسا اگر آن ایرادها در رسانه ها مطرح نمی شد کشور دچار خسارت عظیمی می شد.

حسینی با بیان اینکه ما در نقدها یکسویه عمل نمی کنیم و تابع دلیل و منطق هستیم، یادآور شد: ممکن است بر اثر روشنگری ها و انتقادات، برخی احزاب و گروه ها ناراحت شوند که این موضوع اهمیتی ندارد و تنها سربلندی و عزت ملت و ادامه راه شهدا برای ما مهم است.

وی در ادامه گریزی به عملکرد فرهنگی دولت یازدهم زد و گفت: متاسفانه اهتمام لازم در زمینه فرهنگ در این دولت وجود ندارد. نقشه راه فرهنگ در سال ۹۱ توسط شورای انقلاب فرهنگی تدوین و در سال ۹۲ ابلاغ شد اما در سه سالی که از عمر دولت یازدهم می گذرد توجهی به آن نشده و به نوعی کنار گذاشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: در دولت دهم حدود ۶۰ هزار نفر در صندوق حمایت از حقوق هنرمندان عضویت داشتند اما اکنون تنها چهار هزار فعال قرآنی که عضو آن صندوق بودند حذف شدند و برخی فعالان دیگر از روی ناچاری به سراغ مشاغل دیگر رفتند.

معرفی فیلم «فروشنده» به اسکار کج سلیقگی بود

نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در ادامه به روند فیلم های تولیدی در سینمای کشور پرداخت و اظهار کرد: همه ساله شاهد تولید فیلم های ارزشمند با مضمون دفاع مقدس و ارزشی هستیم که نشان می دهد برخی کارگردانان پایبند به ارزش های انقلاب هستند و دغدغه فرهنگی دارند.

حسینی تصریح کرد: در کنار آن برخی فیلم های بخش خصوصی تنها به فروش گیشه فکر می کنند از این رو ابتذال و مفاهیم ناپسند را رواج می دهند و ناهنجاری ها را قبح زدایی می کنند.

وی با اشاره به معرفی فیلم «فروشنده» به جشنواره فیلم اسکار گفت: معرفی فرهنگ و هنر کشور به هر قیمتی نباید برای ما یک اصل باشد. به این فیلم نقدهای جدی وجود دارد و باتوجه به آنکه فیلم «گذشته» مورد اقبال عمومی قرار نگرفت و در اسکار جایزه ای برنده نشد انتخاب فیلم «فروشنده» به نوعی کج سلیقگی مسئولان بوده است.

وی در زمینه ماجرای لغو و اعتراض نسبت به کنسرت ها گفت: طبق آماری که دولت ارائه داده از مجموع دو هزار مجوزی که برای کنسرت صادر شده تنها ۹ مورد لغو شده که عدد قابل توجهی نیست و نیازی به مطرح شدن در ابعاد وسیع ندارد.

این وزیر سابق ادامه داد: اگر در دولت دهم در اعطای مجوزها دقت می کردیم برای جلوگیری از حاشیه ها بوده و اکنون مراجع تقلید و جامعه مدرسین قم نسبت به برگزاری کنسرت ها در شهرهای مذهبی معترض هستند.

برای انتخابات ریاست جمهوری گزینه داریم

سید محمد حسینی تصریح کرد: عده ای می خواهند دوقطبی موهوم طرفدار هنر و موسیقی و مخالف آن را ایجاد کنند درحالی که این بحث ها حاشیه ای است و هدف از طرح آن سرگرم کردن مردم و فراموشی وعده های داده شده دولتمردان است.

حسینی درباره عضویت در جبهه «یکتا» (یاران کارآمدی و تحول ایران اسلامی) گفت: هیئت موسس جبهه یکتا اعضای کابینه دولت های نهم و دهم هستند که هر هفته جلساتی تشکیل می دهند و پیرامون مسائل روز به تبادل نظر می پردازند.

وی خاطرنشان کرد: اکنون بر روی انتخابات ریاست جمهوری متمرکز شده ایم و فقرزدایی، محرومیت زدایی، حرکت به سوی عدالت و پشت سر گذاشتن رکود اقتصادی از جمله برنامه های جبهه یکتا است.

وی در پایان درباره معرفی کاندیدای واحد برای انتخابات بیان کرد: گزینه ای را در نظر داریم که ابتدا باید با گزینه های تشکل های دیگر مقایسه کنیم و در نهایت آن فردی که مورد اقبال بیشتر مردم باشد به عنوان گزینه نهایی معرفی خواهد شد.