توضیح «دورهمی» درباره یک حاشیه/ برنامه ابتکار حذف نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبری مبنی بر پخش نشدن برنامه مربوط به حضور معصومه ابتکار و حذف صحبت های وی در برنامه تلویزیونی «دورهمی» در برخی از رسانه‌ها، مدیر روابط عمومی این مجموعه ضمن نادرست خواندن این خبر اعلام کرد: برنامه مذکور در سری جدید پخش می شود.

در ادامه این توضیح آمده است: به دلیل حضور مهران مدیری در فیلم سینمایی «ساعت پنج عصر»، گروه تولید مجموعه «دورهمی» چندین قسمت را ضبط کرده اند تا در صورت به طول انجامیدن پروژه سینمایی مدیری قسمت های ضبط شده روی آنتن برود. یکی از قسمت های ضبط شده دورهمی نیز مربوط به حضور معصومه ابتکار است که برخلاف اعلام برخی از خبرگزاری ها، بعد از ایام عزاداری امام حسین(ع) پخش می شود.