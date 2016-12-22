کاهش پخش قسمت های «دورهمی» به یک شب در هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم رضایت یکی از تهیه کنندگان «دورهمی» درباره وضعیت فعلی و ضبط سری جدید این برنامه گفت: همچنان منتظر اعلام آمادگی مهران مدیری برای آغاز ضبط سری جدید هستیم. از میان قسمت های ضبط شده تنها چهار قسمت باقی مانده است که با تصمیم مدیران شبکه نسیم به این نتیجه رسیدیم که برای ایجاد فرصت کافی تا آغاز ضبط سری جدید، پخش مجموعه به یک شب در هفته کاهش یابد. در واقع جمعه شب ها مجموعه از میان ۴ قسمت ضبط شده پخش خواهد شد و شنبه شب ها نیز به صورت تکراری روی آنتن می رود. پنجشنبه ها نیز فعلا پخش نخواهیم داشت.

وی درباره زمان آغاز ضبط سری جدید «دورهمی» گفت: در روزهای پیش رو جلساتی با مهران مدیری برگزار می کنیم و درباره زمان آغاز ضبط سری جدید تصمیم می گیریم. در دکور نیز تغییراتی جزیی انجام داده ایم و گروه نویسندگان جدید نیز این روزها مشغول نگارش متن ها هستند.

رضایت در پایان گفت: آزاده صمدی مهمان فردا شب ۳ دی ماه «دورهمی» خواهد بود و آیتم نمایشی نیز با حضور تمامی بازیگران پخش می شود.