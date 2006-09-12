حذف از رقابت هاي جام حذفي تلخ بود/ آرسنال را شكست مي دهيم

به گزارش خبرگزاري مهر سرمربي تيم فوتبال هامبورگ درگفتگو با سايت باشگاه هامبورگ اظهارداشت : شكست چهار بر سه مقابل اشتوتگارت كيكرز بسيار تلخ بود چراكه رقابت هاي جام حذفي آلمان نزديك ترين راه براي حضور در رقابت هاي جام يوفا به حساب مي آيد. شما مي توانيد با پنج پيروزي به عنوان قهرماني در اين رقابت ها برسيد و صاحب يك سهميه در رقابت هاي جام يوفا شويد. اما تيم ما در مرحله نخست اين رقابت ها حذف شد.

وي افزود: ما در ديدار با آرسنال به پيروزي خواهيم رسيد . مي خواهيم ثابت كنيم كه شكست مقابل اشتوتگارت كيكرز اتفاقي بوده است. بازيكنان ما مي دانند كه بايد خودشان را مقابل آرسنال بازيابي كنند.

مهدي مهدوي كيا و بنيامين لاث دو بازيكن تيم هامبورگ هستند كه در ديدار مقابل آرسنال در تركيب اين تيم حضور ندارند.اين دو بازيكن از سوي دال مقصرين اصلي شكست هامبورگ مقابل اشتوتگارت كيكرز شناخته شده اند.