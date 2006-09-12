به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، به منظور اجراي پروژه سد بار در استان خراسان در نزديكي نيشابور قرار است هيئتي از كارشناسان بانك توسعه اسلامي طي هفته آينده وارد كشور شوند و اين پروژه را مورد ارزيابي قرار دهند.

به منظور اجراي اين پروژه 45 ميليون دلار توسط ايران پيشنهاد شده كه پس از ارزيابي سايت پروژه ، محل احداث سد ، جمع آوري اطلاعات و غيره توسط كارشناسان بانك توسعه اسلامي ، وام درخواست شده تصويب مي شود.

گفتني است : به نظر مي رسد ارزيابي پروژه سد بار تا پايان شهريور ماه ادامه داشته باشد و تصويب وام به فصل پائيز موكول شود.

به منظور اجراي سيستم توزيع و انتقال برق در استان فارس حدود دو ماه پيش ، دريافت 36 ميليون دلار وام از بانك توسعه اسلامي درخواست شد كه اين بانك پرداخت اين مبلغ را تصويب كرد.

اين گزارش حاكي است : در حال حاضر پروژه در مرحله امضاء موافقت نامه براي دريافت وام قرار دارد، به عبارت ديگر پس از تصويب پرداخت وام ، موافقت نامه به امضاء مي رسد و پس از آن ضمانت نامه ها صادر و مراحل خريد و مناقصه آغاز خواهد شد.