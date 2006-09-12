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۲۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۱۶

در صورت تاييد كارشناسان بانك توسعه اسلامي:

بانك توسعه اسلامي 45 ميليون دلار وام به پروژه "سد بار" اعطا مي‌كند

بانك توسعه اسلامي 45 ميليون دلار وام به پروژه "سد بار" اعطا مي‌كند

به منظور بررسي جنبه‌هاي مختلف پروژه "سد بار" در استان خراسان هيئتي از كارشناسان مالي، اقتصادي، فني و حقوقي از بانك توسعه اسلامي طي هفته آينده وارد كشور مي‌شوند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، به منظور اجراي پروژه سد بار در استان خراسان در نزديكي نيشابور قرار است هيئتي از كارشناسان بانك توسعه اسلامي طي هفته آينده وارد كشور شوند و اين پروژه را مورد ارزيابي قرار دهند.

به منظور اجراي اين پروژه 45 ميليون دلار توسط ايران پيشنهاد شده كه پس از ارزيابي سايت پروژه ، محل احداث سد ، جمع آوري اطلاعات و غيره توسط كارشناسان بانك توسعه اسلامي ، وام درخواست شده تصويب مي شود.

گفتني است : به نظر مي رسد ارزيابي پروژه سد بار  تا پايان شهريور ماه ادامه داشته باشد و تصويب وام به فصل پائيز موكول شود.

به منظور اجراي سيستم توزيع و انتقال برق در استان فارس حدود دو ماه پيش ، دريافت 36 ميليون دلار وام از بانك توسعه اسلامي درخواست شد كه اين بانك پرداخت اين مبلغ را تصويب كرد.

اين گزارش حاكي است : در حال حاضر پروژه در مرحله امضاء موافقت نامه براي دريافت وام قرار دارد، به عبارت ديگر پس از تصويب پرداخت وام ، موافقت نامه به امضاء مي رسد و پس از آن ضمانت نامه ها صادر و مراحل خريد و مناقصه آغاز خواهد شد. 

کد مطلب 379148

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