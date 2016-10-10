نتایج نظرسنجی دومین مناظره کلینتون و ترامپ؛ هیلاری برنده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «پولیتکس یو اِس اِی»، نتایج نظرسنجیهای انجام شده پس از دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نشان می دهد که به رغم عملکرد نسبتا بهتر «دونالد ترامپ» در این مناظره، ناظران «هیلاری کلینتون» را پیروز این مناظره می دانند.

مناظره دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حالی شب گذشته برگزار شد که نتایج نظرسنجی شبکه خبری سی ان ان حاکی از پیروزی ۵۷ درصدی کلینتون در این مناظره است.

۳۴ درصد از مخاطبان این مناظره ترامپ را برنده دانسته اند.

همچنین ۶۳ درصد از تماشاگران این مناظره اعلام کردند که ترامپ نسبت به انتظار آنان در قیاس با مناظره گذشته عملکرد بهتری داشته است. این درحالی است که ۳۹ درصد از تماشاگران عملکرد کلینتون را بهتر و قابل قبول تر از حد انتظار دانستند.

دومین مناظره کلینتون و ترامپ شب گذشته به وقت محلی در شهر سنت لوئیس ایالت میسوری برگزار شد.

این مناظره بیشتر تحت تاثیر اظهارات اخیر ترامپ درباره زنان بود.

سی ان ان در بخش دیگری آورده است که این مناظره برای ترامپ بیشتر از کلینتون حائز اهمیت بود، زیرا در صورت عملکرد نامناسب از سوی وی این احتمال وجود دارد که از سوی جمهوریخواهان کنار گذاشته شود.

این در حالی است که کلینتون در مناظره نخست هم پیروز شده بود.

سایت هیل در انعکاس نظرسنجی یوگاورنمنت کلینتون را به نسبت ۴۷ بر ۴۲ درصد پیروز معرفی کرد. ضمنا ۵۷ درصد از تماشاگران رفتار و گفتار کلینتون را در این مناظره بیش از ترامپ (۳۱ درصد) برای ریاست جمهوری مناسب ارزیابی کردند.