همه چیز درباره دومین تقابل ترامپ و کلینتون

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حالی برگزار شد که اظهارات زننده «دونالد ترامپ» نامزد حزب جمهوریخواه، درباره زنان بر تمام مناظره سایه افکنده بود.

۹۰ دقیقه زمان مناظره، صحنه رویارویی و پاسخگویی دو نامزد در مورد اتهامات و افشاگری های مالی و اخلاقی یکدیگر بود. مناظره نامزدان انتخابات ۲۰۱۶ ریاست جمهوری آمریکا در ساعت ۴:۳۰ دقیقه دوشنبه ۱۹ مهر (به وقت تهران) آغاز و در ساعت ۶ بامداد پایان یافت.

انتشار فایل مصاحبه نامزد جنجالی جمهوریخواه و افشای اطلاعات جدید ویکی لیکس علیه نامزد حزب دموکرات، سبب شد، بخشی از سوالات و مواضع ترامپ علیه کلینتون، به این موضوع اختصاص یابد. «مارتا رَداتس» گزارشگر شبکه ای بی سی و «اندرسون کوپر» مجری شبکه سی ان ان، اجرای این مناظره را در دانشگاه واشنگتن در شهر سنت لوئیس ایالت میسوری برعهده داشتند. این مجریان بیشتر ترامپ را هدف سوالات خود قرار دادند.

در طول ۹۰ دقیقه مناظره ترامپ و کلینتون یکدیگر را دروغگو، غیرقابل اعتماد و نالایق برای تصدی پست ریاست جمهوری خواندند قرار بود ۳۰ سوال از نامزدها مطرح شود که هر یک دو دقیقه فرصت پاسخگویی داشتند و برای هر سوال یک دقیقه نیز به مجریان فرصت داده شده بود. برنامه سوالات به دلیل پاسخ های طولانی نامزدها آنگونه که مطرح شده بود پیش نرفت و در مجموع بیش از ۱۰ سوال از نامزدها مطرح شد.

اما «پولیتیکو» در تحلیل خود از این مناظره آن را زشت ترین مناظره تاریخ آمریکا دانسته و می نویسد: در طول ۹۰ دقیقه مناظره ترامپ و کلینتون یکدیگر را دروغگو، غیرقابل اعتماد و نالایق برای تصدی پست ریاست جمهوری خواندند و آن قدر که درباره شخصیت یکدیگر حرف زدند، راجع به تفاوت سیاست های خود سخن نگفتند. این مناظره تقریبا سخنرانی های بی وقفه ای پر از کلمات زننده و سراسر رذالت بود که در برابر عده بسیار زیادی از رای دهندگانی برگزار شد که هنوز تصمیم نگرفته اند به چه کسی رای بدهند.

ثبت رکورد در توئیتر

روزنامه ایندیپندنت امروز دوشنبه گزارش داد که دومین مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا با ۱۷ میلیون توئیت، در این شبکه اجتماعی تاریخ ساز شد.

بیشترین توئیتها مربوط به زمانی بود که ترامپ اعلام کرد سیاست او در ارتباط با سوریه با معاونش مایک پنس تفاوت دارد. دیگر لحظات پرتوئیت این مناظره، مربوط به زمانی بود که ترامپ خود را آقا (جنتلمن) خواند و قول زندانی کردن هیلاری کلینتون را داد.

در طول این مناظره ۲۵ هزار کاربر توئیتر به جمع مشترکین (فالوئر) حساب کلینتون اضافه شدند و دونالد ترامپ نیز از این مجال ۱۶ هزار مشترک دیگر دشت کرد.

توئیت «مصطفی بیومی» ۵۰ هزار بار و بیش از همه توئیتها دست به دست (ری توئیت) شد. وی نوشت: 'من یک مسلمانم و گزارش می کنم که دیوانه ای در ایالت میسوری زنی را روی صحنه تهدید می کند.

خلاصه۹۰ دقیقه مناظره در یک توئیت

اما «آنی کالبرت» (Annie Colbert) در یاداشتی برای یاهو نیوز با اشاره به توئیت مصطفی بیومی نوشت: یک توئیت مناظره امشب را خلاصه کرد.

مایک پنس معاون ترامپ در توئیتی بابت عملکردش در مناظره دوم تبریک گفت و خطاب به او نوشت: این پیروزی بزرگ در مناظره را تبریک می گویم و افتخار می کنم که در کنار شما قرار دارم.

«نایجل فاریج»از حامیان برگزیت و رهبر سابق حزب استقلال انگلیس که به تازگی به جمع هواداران ترامپ پیوسته، ترامپ را در مناظره امروز یک گوریل خواند که بر کلینتون چیره شد.