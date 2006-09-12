دكتر الهام امين زاده در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص دلايل ناكارايي تحريم عليه ايران و اختلاف غرب در مورد تحريم ايران گفت: حقيقت اين است كه تحريم بارها و بارها از سوي جامعه بين المللي بر كشورهاي خاصي تحميل شده و نتايجي اكثرا منفي داشته است.

وي افزود: يكي از بارزترين موارد پيامدهاي غيرانساني تحريم، مورد عراق بود كه باعث مرگ هزاران كودك عراقي و بروز مشكلات شديد براي غيرنظاميان شد و عملا هم تاثيري بر رژيم صدام نگذاشت.

امين زاده تصريح كرد: در موضوع هسته اي، ايران بر حقوق خود كه در معاهدات بين المللي به آن اشاره شده است، تاكيد دارد و مرتكب هيچ امر غيرقانوني در اين مورد نشده است و عملا صرفا خوي استكباري آمريكا باعث پيچيده شدن موضوع هسته اي شده است، به همين خاطر عقلا، تحريم هيچ پايه و مبنايي در موضوع هسته اي ايران ندارد.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاكيد بر اينكه تحريم تيغ دو لبه اي است كه به اقتصاد جهاني ضربه مي زند، خاطر نشان كرد: اجماع بين المللي در مورد تحريم ايران عملا ايجاد نمي شود، چون واقعيات اقتصادي و سياسي در عدم كارايي تحريم ، زياد و كاملا شفاف است.