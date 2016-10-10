سیدجلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات آماده باش ۶۱۰ آتش نشان در سراسر تهران بزرگ همزمان با مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی گفت: تمهیدات ویژه آتش‌نشانی از عصر ۱۹ مهر ماه همزمان با شب تاسوعای حسینی تا پایان ۲۱ مهر ماه و اتمام مراسم شام غریبان در سطح شهر تهران ادامه دارد.

وی گفت: در مجموع ۲۲ نقطه در مقابل حسینیه ها، تکایا، مساجد و مهدیه ها شناسایی شده که آتش نشانان از ساعاتی قبل از شروع مراسم در مکان های تعیین شده حضور خواهند یافت و تا پایان مراسم در محل حضور دارند.

وی گفت: سازمان آتش نشانی شهر تهران برای طرح ایمن‌تر برگزار شدن مراسم عزاداری سالار شهیدان، ۲۲۵ دستگاه خودروی سبک و سنگین را به صورت آماده باش کامل درآورده و از شب تاسوعا در محل های از قبل تعیین شده مستقر کرده است.

ملکی با اشاره به برگزاری مراسم خیمه سوزان هم زمان با ظهر عاشورا از شهروندان و روسای هیات ها و تکایا درخواست کرد ضمن ایمنی کامل در برگزاری مراسم خیمه سوزان قبل از شروع مراسم حتما مراتب را به نزدیک ترین ایستگاه آتش نشانی اطلاع دهند.

وی افزود: روسا و معاونین سازمان آتش نشانی در قالب گشت های موتوری و خودرویی در سطح شهر تهران تردد کرده و نحوه خدمات رسانی به شهروندان را رصد می کنند.

ملکی از شهروندان درخواست کرد در صورت بروز حوادث احتمالی ضمن حفظ خونسردی خود مراتب را هرچه سریع تر به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده و مسیر منتهی به محل حادثه را از وجود وسایل نقلیه تخلیه کنند.

آتش نشانی ۲۴ ساعت قبل از برگزاری فوتبال در آماده باش کامل است

سخنگوی سازمان آتش نشانی همچنین درباره تمهیدات سازمان آتش نشانی برای بازی فوتبال ایران و کره گفت: ایستگاه ۲۰ مستقر در محدوده ورزشگاه آزادی ۲۴ ساعت قبل از برگزاری فوتبال در آماده باش کامل است.

ملکی با اشاره به اینکه ایمنی برگزاری مسابقه فوتبال بر عهده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران قرار دارد افزود: ۱۱ دستگاه خودروی سنگین، ۷ دستگاه خودروی سبک و ۱۰ دستگاه موتورسیکلت در معیت ۵۰ نفر آتش‌نشان در قسمت های مختلف ورزشگاه اعم از مسیرهای منتهی به ورزشگاه، پارکینگ‌ها، درب های ورودی و خروج و محدوده داخلی ورزشگاه آزادی حضور دارند و نسبت به ایمن سازی محل های تردد بازیگران و تماشاچیان اقدام می کنند.

ملکی با اعلام اینکه آتش‌نشانان تا پایان برگزاری مسابقه و تخلیه کامل ورزشگاه و مسیرهای منتهی به ورزشگاه در محل حضور دارند و در آماده باش هستند، افزود: از فوتبال‌دوستان و تماشاگرانی که در محل استادیوم آزادی حاضر می‌شوند تقاضا داریم نکات ایمنی را رعایت کرده و با همکارانم در سازمان آتش نشانی نهایت همکاری را داشته باشند.