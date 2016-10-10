به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری عصر دوشنبه در نشست با شهردار و اعضای شورای شهر دیلم اظهار داشت: کرسی مجلس را برای نشستن نمی‌خواهم و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرم ‌تا نماینده‌ای شایسته برای استان بوشهر در سطح ملی و منطقه‌ای باشم.

وی اضافه کرد: مشکلات حوزه انتخابیه را از نزدیک دیده‌ام و تمام تلاشم را برای رفع این مشکلات به کار خواهم برد و از وقت استراحت خود برای پیگیری مشکلات مردم در سطح حوزه انتخابیه استفاده خواهم کرد.

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بحث جذب اعتبارات از وزارت نفت، به دلیل ارتباطات مناسب با وزیر نفت، سعی می‌کنم از این ظرفیت برای توسعه منطقه استفاده کنم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از درخواست‌های من از وزیر نفت ایجاد ‌مجتمع چند منظوره ورزشی برای بانوان، در شهرهای دیلم و گناوه است که قول آن را گرفته‌ام.

حجت‌الاسلام خدری با اشاره به اینکه بحث تجهیز بیمارستان‌های دو شهرستان گناوه و دیلم را مطرح کرده‌ام و قول تجهیزات‌ بیمارستانی را نیز گرفته‌ام، افزود: در بحث آلایندگی نیز به زودی پیگیری خواهم کرد و به احتمال زیاد وزیر نفت را هفته آینده به‌منطقه بیاورم.

وی تاکید کرد: آمبولانس پیشرفته که یکی از خواسته‌های شما است را نیز در کمترین ‌زمان و شاید هفته آینده در اختیار شما قرار خواهیم داد. درمانگاه تامین اجتماعی دیلم را نیز از وزیر تعاون خواسته‌ام و مجددا نیز پیگیری می‌کنم.

خدری از پیگیری برخی اعتبارات لازم برای شهرداری دیلم از طریق استانداری خبر داد و گفت: یک‌ ایستگاه آتش‌نشانی مجهز در سه راهی شول مستقر خواهد شد تا به مناطق هم‌جوار در موقع لزوم خدمات‌رسانی کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بحث اشتغال نیز که خواست عمومی همه ما است را به طور جدی پیگیری می کنم.

وی افزود: خوشحالی من این است که امروز روحیه مطالبه‌گری در مردم ایجاد شده است و مسائل را از خرد تا کلان مورد بحث قرار می‌دهند و از ما مطالبه می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از موارد مطرح شده شهرداری دیلم مشکل با منابع طبیعی استان بود که نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس با مدیرکل منابع طبیعی تماس گرفت و مقرر شد تا یک‌ماه آینده مساله حل شود.

همچنین حجت‌الاسلام خدری در پایان جلسه، همکاری با خانواده‌های معظم شهدا را از شورا و شهرداری در خواست کرد.

پس از پایان‌ این نشست لوح تقدیری از طرف شورای اسلامی شهر دیلم به رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی اهدا شد.