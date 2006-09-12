قرعه كشي و وزن كشي مسابقات فردا برگزار مي شود/ دومين تمرين ملي پوشان ايران برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به تايلند، مراسم قرعه كشي مسابقات جام جهاني فردا (سه شنبه) راس ساعت 15 و وزن كشي در اوزان هفتم و هشتم ساعت 17 برگزارخواهد شد. بي باك و نوايي نمايندگان كشورمان در اين دو وزن خواهند بود كه روي باسكول مي روند و حريفان خود را نيز خواهند شناخت.



در زير خبرهاي حاشيه اي خبرنگار اعزامي مهر به مسابقات جام جهاني تكواندو در تايلند را مي خوايند:

* دومين جلسه تمريني ملي پوشان تكواندو كشورمان امروز در سالن « ايندورگيم» بانكوك زير نظر حسن ذوالقدر برگزار شد. در اين تمرين كليه تكواندوكاران در سلامت كامل بودند و به تمرينات مورد نظر كادر فني پرداختند.

* همزمان با تيم كشورمان تيمهاي ملي تكواندو قطر،فرانسه و دانمارك نيز در اين محل مشغول تمرين بودند.

* تا به امروز و در فاصله دو روز مانده به آغاز رقابتهاي جام جهاني 22 تيم وارد تايلند شده اند و احتمال مي رود تا فردا (چهارشنبه) تعداد آنها به35 تيم افزايش يابد.

* تيم ملي تكواندو اسپانيا امروز (سه شنبه ) جهت شركت در مسابقات جام جهاني وارد تايلند شد. اين تيم كه با نفرات كامل به تايلند آمده است مونته سيوس قهرمان جهان را در تركيب خود دارد.