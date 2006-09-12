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۲۱ شهریور ۱۳۸۵، ۱۵:۰۲

گزارش خبرنگار اعزامي مهر از مسابقات جام جهاني تكواندو - تايلند

قرعه كشي و وزن كشي مسابقات فردا برگزار مي شود/ دومين تمرين ملي پوشان ايران برگزار شد

قرعه كشي و وزن كشي مسابقات فردا برگزار مي شود/ دومين تمرين ملي پوشان ايران برگزار شد

مهدي بي باك و مهدي نوايي نمايندگان تيم ملي تكواندو كشورمان در اوزان هفتم و هشتم مسابقات جام جهاني فردا روي باسكول مي روند.

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به تايلند، مراسم قرعه كشي مسابقات جام جهاني فردا (سه شنبه) راس ساعت 15 و وزن كشي در اوزان هفتم و هشتم ساعت 17 برگزارخواهد شد. بي باك و نوايي نمايندگان كشورمان در اين دو وزن خواهند بود كه روي باسكول مي روند و حريفان خود را نيز خواهند شناخت.

در زير خبرهاي حاشيه اي خبرنگار اعزامي مهر به مسابقات جام جهاني تكواندو در تايلند را مي خوايند:

* دومين جلسه تمريني ملي پوشان تكواندو كشورمان امروز در سالن « ايندورگيم» بانكوك  زير نظر حسن ذوالقدر برگزار شد. در اين تمرين كليه تكواندوكاران در سلامت كامل بودند و به تمرينات مورد نظر كادر فني پرداختند.

* همزمان با تيم كشورمان تيمهاي ملي تكواندو قطر،فرانسه و دانمارك نيز در اين محل مشغول تمرين بودند.

* تا به امروز و در فاصله دو روز مانده به آغاز رقابتهاي جام جهاني 22 تيم وارد تايلند شده اند و احتمال مي رود تا فردا (چهارشنبه) تعداد آنها به35 تيم افزايش يابد.

* تيم ملي تكواندو اسپانيا امروز (سه شنبه ) جهت شركت در مسابقات جام جهاني وارد تايلند شد. اين تيم كه با نفرات كامل به تايلند آمده است مونته سيوس قهرمان جهان را در تركيب خود دارد.

کد مطلب 379316

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