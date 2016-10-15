«اوباما» حل بحران سوریه را در تداوم مذاکرات «چند جانبه» می بیند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آنگونه که پیشتر اعلام شده بود با مشاوران امنیت ملی کاخ سفید پیرامون رویکرد احتمالی واشنگتن در مواجهه با بحران سوریه تشکیل جلسه داد.

پیش از تشکیل جلسه امنیتی کاخ سفید، رسانه ها تا طرح امکان بررسی حمله نظامی به مواضع ارتش سوریه پیش رفتند تا به این ترتیب سناریوی اتهام زنی آمریکا به دولت های مسکو و دمشق مبنی بر بمباران مواضع غیر نظامیان در شرق حلب تکمیل شود.

البته در خلال این گمانه زنی ها، مقامات رسمی آمریکا از عدم تمایل اوباما برای حمله به مواضع دولت سوریه خبر داده و حتی احتمال دادند که نشست امنیتی کاخ سفید به اتخاذ هیچ گونه تصمیم قطعی از سوی رئیس جمهوری آمریکا منجر نخواهد شد.

اما به محض پایان نشست، کاخ سفید در جمع بندی خود ضمن اشاره مجدد به لغو مذاکرات دوجانبه واشنگتن- مسکو پیرامون آتش بس در سوریه اعلام کرد که خواسته اوباما از تیم امنیتی خود، تداوم مذاکرات چند جانبه با کشورهای کلیدی در راستای یافتن راه حلی دیپلماتیک برای حل بحران سوریه است.

در خلاصه مختصری که از مسائل مطرح شده در این نشست ارائه شد، هیچ اشاره ای به دیگر گزینه های پیش روی آمریکا در میدان عملیاتی سوریه نشده است.

ابهام پیرامون آنچه که مابین اوباما و مشاوران امنیتی وی گذشت، در حالی ادامه دارد که قرار است امروز شنبه «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا و «سرگئی لاوروف» همتای روس وی، پس از گذشت سه هفته از اعلام رسمی شکست آتش بس سوریه بار دیگر با یکدیگر ملاقات کنند، حال آنکه این بار دیدار آنها بر خلاف دفعات پیش، دوجانبه نخواهد بود و وزرای امور خارجه ایران، ترکیه، عربستان و قطر نیز آنها را در دور میزی که در «لوزان» سوئیس برای حل بحران سوریه چیده شده است، همراهی می کنند.