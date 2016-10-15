تشدید مقابله با ورود مواد غذایی قاچاق/ فرهنگ غذایی نیازمند اصلاح

کامبیز حسن زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کردستان یکی از استانهای مرزی در کشور است و موضوع واردات و صادرات در مرزهای این استان انجام می شود که در راستای برخورد با ورود کالای فاسد شده و یا تاریخ گذشته مراقبت های خوبی صورت می گیرد.

وی با اشاره به کنترل های صورت گرفته در مبادی ورودی رسمی در مرزهای استان کردستان، افزود: در معابر رسمی از ورود و خروج کالا مراقبت های لازم بهداشت و سلامت صورت می گیرد و همکاران ما در حوزه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان در این معابر حضور دارند و آزمایش های لازم روی کالاهای ورودی و حتی صادرات نیز انجام می دهند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: یکی از مسائل مهم در حوزه مرز ورود کالای قاچاق به داخل استان کردستان است که در این زمینه نیز میزان نظارت ها بر بازار عرضه افزایش پیدا کرده و حوزه معاون دارو و غذا با همکاری حوزه معاونت بهداشتی در این زمینه با قاچاق غذا و دارو نیز برخورد می کنند.

وی با بیان اینکه در حوزه مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی نیز باید فرهنگ سازی لازم صورت گیرد، عنوان کرد: ما تلاش می کنیم که در کنار تشدید برخوردها با این موضوع، آموزش های لازم به مردم در خصوص عدم مصرف این گونه لوازم که به صورت قاچاق وارد می شود نیز داده شود و فرهنگ سازی لازم صورت گیرد.

حسن زاده عنوان کرد: تاکنون چندین مورد معدوم سازی لوزام آرایشی و بهداشتی قاچاق از سوی اداره کل اموال تملیکی و با حضور کارشناسان حوزه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان صورت گرفته و برخورد با این اقلام آرایشی و بهداشتی قاچاق به عنوان یک الویت اصلی دنبال می شود.

ممنوعیت مصرف روغن پالم در کارخانجات لبنیات کردستان

وی به موضوع مصرف روغن پالم در لبنیاتی های استان کردستان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر به صور قطع اعلام می کنم که در هیچ کارخانه تولیدی لبنیات در کردستان از روغن پالم استفاده نمی شود و این موضوع در جریان بازرسی های مستمر صورت گرفته نیز به صورت عینه مشاهده شده است.

حسن زاده عنوان کرد: بعد از اطلاع رسانی های صورت گرفته از سوی وزارت بهداشت، در استان کردستان نیز ضمن اطلاع رسانی به فعالان و کارخانجات تولید لبنیات این موضوع پیگیری شد و خوشبختانه بعد از آن در تمامی بازرسی ها و آزمایش های صورت گرفته هیچ گونه مصرف روغن پالم گزارش نشده است.

وی به وضعیت ورود برنج از مرزهای استان کردستان اشاره کرد و گفت: بر اساس قانونی برنج اگر از مبادی ورودی وارد کشور شود باید در خصوص سلامت آن آزمایش های لازم صورت گیرد و این کار در استان کردستان نیز انجام می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا از برنج های انبار شده در استان کردستان نیز آزمایش صورت می گیرد یا نه، عنوان کرد: تاریخ مصرف برنج بر اساس استانداردهای لازم تعیین می شود و در صورتی که گزارشی در این بخش وجود داشته باشد در کوتاهترین زمان ممکن زمان مصرف آن تعیین و اعلام می شود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار داشت: در استان کردستان تاکنون چندین مورد واردات برنج صورت گرفته که همکاران ما در دانشگاه علوم پزشکی آزمایش های لازم را انجام داده و در صورت سالم بودن مجوز ورود آن را صادر کرده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر فرهنگ غذایی مردم و همچنین بروز مشکلات مختلف در حوزه سلامت، عنوان کرد: یکی از کارهای ویژه و اولویت دار در حوزه معاونت غذا و دارو تلاش در راستای تغییر فرهنگ غذایی مردم است و به همین دلیل در این حوزه نیازمند تعامل و همکاری بیشتری از سوی رسانه های جمعی هستیم.

ترویج مصرغ غذاهای محلی در کردستان در دستور کار قرار دارد

حسن زاده ادامه داد: تغییر فرهنگ غذایی مردم باعث شده است که متاسفانه بیماری های متعددی افزایش پیدا کند و این مهم در دراز مدت باعث می شود تا سلامت کل جامعه به مخاطره بیافتد که انتظار می رود رسانه های جمعی نیز در این بخش به ما کمک کنند تا فرهنگ سازی لازم در بین مردم صورت گیرد.

وی گفت: تغییر فرهنگ مصرف غذا در استان کردستان ضروری است و ما باید در گام اول به مردم اعلام کنیم که چه نوع غذاهای برای سلامت آنها ضرر دارد و البته غذاهای جایگزین را نیز به آنها معرفی کنیم که البته در این زمینه کارهای خوبی صورت گرفته ولی کافی نیست و باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به فرهنگ غذایی مردم این استان، یادآور شد: در حوزه فرهنگ غذایی کردستان در گذشته دارای ویژگی های خوبی بوده است که باید تلاش کنیم تا بخشی از این واقعیت های گذشته را به نسل امروز منتقل کنیم.

وی ترویج غذاهای محلی با استفاده از مواد اولیه کاملا بومی منطقه را یکی از اولویت های اصلی عنوان کرد و افزود: در این بخش دانشگاه علوم پزشکی به تنهایی نمی تواند موفق باشد و باید سایر نهادها دولتی و مردمی و حتی رسانه ها نیز وارد کار شده و به ما کمک کنند.

حسن زاده یادآور شد: در صورتی که بتوانیم فرهنگ غذایی مردم را اصلاح کنیم بخش زیادی از دغدغه های حوزه سلامت در جامعه رفع می شود و در نتیجه می توان به جای هزینه برای درمان، بخش زیادی از این هزینه ها را در حوزه پیشگیری مصرف کرد و جامعه سالم تری نیز داشته باشیم.