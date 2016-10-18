به گزارش خبرنگار مهر، حدود یک ماه پس از انتشار رسمی نتایج نخستین پیمایش ملی پیرامون وضعیت بازار بازی‌های رایانه‌ای در ایران، واحد پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نخستین گزارش آماری از وضعیت صادرات بازی‌های رایانه‌ای ایرانی را آماده انتشار کرده است.

این گزارش را می‌توان در کنار نتایج نخستین پیمایش ملی در حوزه بازی‌های رایانه‌ای تلاش دیگری برای رسیدن به تصویری جامع از وضعیت صنعت بازی‌های رایانه‌ای در ایران دانست. گزارشی که به وضوح می‌توان سهولت صادرات دیجیتال نسبت به صادرات فیزیکی بازی‌ها را در آن مشاهده کرد.

دکتر سید محمدعلی سید حسینی مدیر مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال درباره جزئیات این گزارش به خبرنگار مهر می‌گوید: این گزارش آماری برای نخستین بار توسط مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال تهیه شده و ظرفیت بازی‌های دیجیتال ایرانی که در فروشگاه‌های دیجیتال خارجی منتشر شده‌اند را نشان می‌دهد.

وضعیت کمی عرضه بازی‌های رایانه‌ای ایرانی در بازارهای جهانی به تفکیک سال

وی افزود: این گزارش آماری با همکاری بیش از ۱۵ بازی‌ساز تهیه شده است. اطلاعات این گزارش مبتنی‌بر داده‌های جزیی حاصل از مرحله تولید تا عرضه و فروش در فروشگاه‌های دیجیتال خارجی است.

سیدحسینی ادامه داد: تاکنون درآمد ناخالص بازی‌های دیجیتال صادر شده معادل ۱۲۳۵۰۰۰ دلار بوده که بخش عمده این درآمد از طریق بازی‌های یکجاخرید به دست آمده است؛ این در حالیست که بخش عمده دانلود مربوط به بازی‌های درون پرداخت است. از سوی دیگر بازی‌های pc می‌توانند جایگزینی برای بازار ضعیف داخل کشور در فروشگاه‌های دیجیتال خارجی پیدا کنند. می‌شود صنعت بازی‌های pc را از طریق صادرات تقویت کرد.

وضعیت کمی عرضه بازی‌های رایانه‌ای ایرانی در بازار جهانی به تفکیک ژانر

مدیر مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال افزود: فروشگاه‌های دیجیتال گوگل پلی، اپ استور و استیم به ترتیب سه فروشگاه اصلی و مهم هستند که بازی‌های ایرانی درآمدزا در آنها نشر پیدا کرده‌اند این در حالی است که تعداد بازی‌های عرضه شده در پلتفرم pc بیش از سایر پلفترم‌ها است.

وی در تشریح شرایط مالی فروش بازی‌های ایرانی هم گفت: هر نسخه بازی ایرانی یکجاخرید تقریباً به طور میانگین ۸ دلار در فروشگاه‌های دیجیتال خارجی قیمت گذاری شده و به طور میانگین هر بازی دیجیتال ایرانی ۱۰۰ هزار مخاطب در فروشگاه‌های دیجیتال خارجی داشته است.

میزان درآمد از عرضه بازی‌های رایانه‌ای ایرانی در بازارهای جهانی

سیدحسینی افزود: بازی‌های ایرانی عرضه شده به فروشگاه‌های دیجیتال خارجی تا کنون توسط ۲۲ شرکت ناشر داخلی و خارجی صادر شده‌اند. از این میان، ۵۲ درصد ناشر ایرانی و ۴۸ درصد ناشر غیر ایرانی بوده‌اند. برخی شرکت‌های بازی‌ساز ضمن اینکه تولیدکننده بازی دیجیتال بوده‌اند، ناشر بازی‌های ساخت شرکت خود در فروشگاه‌های دیجیتال خارجی نیز بوده‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به نمودار عرضه این بازی‌ها طی سه سال گذشته، شاهد روند رو به رشد صادرات بازی‌های دیجیتال ایرانی هستیم و قرار است این گزارش در اختیار بازی‌سازانی که در صادرات ۳۷ عنوان بازی ایرانی درآمدزا نقش داشته‌اند قرار گیرد تا ضمن اطلاع از وضعیت موجود، نسبت به نقاط قوت و ضعف بالقوه آگاهی داشته باشند.

مدیر مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال در پایان تصریح کرد: اطلاعات آماری این گزارش از ۵ بخش اصلی شامل بازیگران، بازی‌ها، درآمد، قیمت‌گذاری و دانلود تشکیل شده است که هر بخش جزئیات ۳۷ بازی دیجیتال صادراتی را در نمودارهای آماری به نمایش می‌گذارند.

متن کامل گزارش آماری مرکز پژوهش‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای درباره صادرات بازی‌ها را اینجا بخوانید.