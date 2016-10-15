هشدار فرماندار کرج به پیمانکاران متخلف تخلیه نخاله های ساختمانی

به گزارش خبرنگار مهر، علی قنبر زمانی صبح شنبه در کارگروه ساماندهی پسماند شهرستان کرج، ضمن تاکید بر ضرورت ساماندهی نخاله های ساختمانی اظهار کرد: طبق قانون مدیریت پسماند افرادی که در مکان‌های ممنوع، نخاله تخلیه می‌کنند متخلف محسوب شده و طبق قانون با آن‌ها برخورد می‌شود.

وی در ادامه ابراز تاسف کرد: برخی از خودروهای حمل ضایعات و نخاله های ساختمانی پسماندهای عمرانی و ساختمانی را در حاشیه کمربندی‌ها، معابر کم تردد و در مجاورت پل‌ها و زیر گذرهای شهری تخلیه می کنند به همین منظور و برای مقابله با این بی قانونی، گشت‌های سازمان مدیریت پسماند شهرداری با هماهنگی ماموران نیروی انتظامی متخلفان را به مراجع قضایی معرفی کنند.

زمانی گفت: بر اساس ماده ۲۰ قانون مدیریت پسماندها، خودروهای تخلیه‌کننده در اماکن غیرمجاز علاوه بر مجازات‌های ذکر شده در قانون، به یک تا ۱۰ هفته توقیف محکوم می‌شوند.

وی همچنین کنترل تردد کامیون های حمل نخاله و تجهیز آنها به GPS را از راهکارهای مفید برای نظارت بر موضوع پسماند های عمرانی و ساختمانی عنوان کرد.

سرپرست فرمانداری شهرستان کرج برخی مشکلات مربوط به دپو و دفن زباله در این شهرستان اشاره کرد و افزود: در تمامی حوزه های پسماند اعم از شهری، پزشکی و صنعتی و ویژه، دارای مشکلاتی هستیم.

وی از مدیران عضو کارگروه ساماندهی پسماند خواست تا برای دستیابی به شهری پاک و افزایش رضایت شهروندان، خدمتگزاری متعهد بوده و پیگیری مصوبات جلسات کارگروه را در موعد مقرر خود انجام دهند.

زمانی گفت: برای داشتن شهری سالم و توسعه یافته، باید اقدامات فرهنگی صورت پذیرد و حفاظت از محیط زیست در شهروندان نهادینه شود تا شاهد کاهش هدر رفت سرمایه های ملی و تخریب محیط زیست باشیم.