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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۵

توسط سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان؛

اختتامیه مسابقات قرآنی دانشگاهیان برگزار می شود

اختتامیه مسابقات قرآنی دانشگاهیان برگزار می شود

مراسم اختتامیه مسابقات قرآنی دانشگاهیان ویژه سه رده ورزشکاران، جوانان و کارکنان برادران و خواهران در ۱۱ رشته برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان، با عنایات به بیانات مقام معظم رهبری مبنی براینکه « من طرفدار مسابقات قرآن هستم و باید این مسابقات را هرچه گرمتر و پرشکوه تر انجام اجرا کنیم» میزبان مسابقات قرآن کریم مرحله کشوری ویژه سه رده ورزشکاران، جوانان و کارکنان برادران و خواهران در ۱۱ رشته است.

نفرات اول استان های کشور از بین بیش از بیست و پنج هزار نفر شرکت کنندگان مراحل شهرستانی و استانی به این مرحله راه یافتند.

مراسم اختتامیه این مسابقات در روزهای ۲۶ مهرماه و ششم آبان ماه برگزار می شود. مراسم اختتامیه تاریخ اول مخصوص بخش خواهران و تاریخ دوم مخصوص بخش برادران است. هردو مراسم اختتامیه ساعت ۱۵ برگزار می شود.

این مراسم در مجتمع آموزشی فرهنگی ایثار واقع در شهر کوهسار کردان برگزار می شود.

کد مطلب 3795878
سارا فرجی

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