اختتامیه مسابقات قرآنی دانشگاهیان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان، با عنایات به بیانات مقام معظم رهبری مبنی براینکه « من طرفدار مسابقات قرآن هستم و باید این مسابقات را هرچه گرمتر و پرشکوه تر انجام اجرا کنیم» میزبان مسابقات قرآن کریم مرحله کشوری ویژه سه رده ورزشکاران، جوانان و کارکنان برادران و خواهران در ۱۱ رشته است.

نفرات اول استان های کشور از بین بیش از بیست و پنج هزار نفر شرکت کنندگان مراحل شهرستانی و استانی به این مرحله راه یافتند.

مراسم اختتامیه این مسابقات در روزهای ۲۶ مهرماه و ششم آبان ماه برگزار می شود. مراسم اختتامیه تاریخ اول مخصوص بخش خواهران و تاریخ دوم مخصوص بخش برادران است. هردو مراسم اختتامیه ساعت ۱۵ برگزار می شود.

این مراسم در مجتمع آموزشی فرهنگی ایثار واقع در شهر کوهسار کردان برگزار می شود.