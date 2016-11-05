«ناسور» به سوالات ذهن کودکان درباره عاشورا پاسخ می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهره پیرانی همسر شهید هسته ای داریوش رضایی نژاد و مادر آرمیتا رضایی نژاد پس از تماشای انیمیشن «ناسور» با اشاره به بخشی از فیلم که به نام سرزمین نینوا اشاره می‌شود و امام حسین(ع) از عبارت «کربُ و بلا» استفاده می‌کند، گفت: در همان لحظه فیلم، آرمیتا از من پرسید که کربلا یعنی چه؟ و تا خواستم به او جواب بدهم، پاسخ این پرسش را در فیلم دیدیم که می‌گوید این ‌جا سرزمین غم و اندوه است. فکر می‌کنم کیانوش دالوند کارگردان این انیمیشن، با قرار دادن این بخش در فیلم می‌خواستند همین سوال را در ذهن بیننده به وجود بیاورند و سپس جواب را هم بگویند.

وی ادامه داد: در فیلم روایت همین سرزمین غم و اندوه را می‌بینیم؛ روایتی که ماندگار است و از ذهن‌ها نمی‌رود از همین رو برای من هم جذابیت زیادی داشت و تحت تاثیر اثر قرار گرفتم.

همسر شهید رضایی‌نژاد با بیان اینکه به سینما و دیدن فیلم علاقه زیادی دارد، گفت: من فیلم‌های زیادی را دیده‌ام، اما آن‌هایی در ذهنم مانده است که اثرگذار بوده‌اند. فکر می‌کنم انیمیشن «ناسور» حق را درباره واقعه کربلا که بعد از ۱۴۰۰ سال در تاریخ شیعه و اسلام ماندگار است، ادا کرده و می‌توان متوجه شد که برای نگارش دیالوگ‌ها و نحوه داستان‌گویی وقت گذاشته شده است.

وی با اشاره به اینکه روایت عاشورا بارها و بارها بیان شده است ولی هیچگاه تکراری نمی شود، اظهار کرد: نکته‌ای که در هنگام دیدن فیلم به ذهنم رسید، این بود که چرا با اینکه بارها و بارها روایت این واقعه را شنیده‌ایم ولی باز هم برایمان زنده و تازه است؟ چرا این زخم کهنه نمی‌شود؟ و همین دلیلی است که وقتی شکل روایت تغییر می‌کند باز هم به تماشای آن می‌نشینیم.

پیرانی در پایان گفت: همه افراد در سنین مختلف می توانند ارتباط خوبی با انیمیشن «ناسور» برقرار ‌کنند. فکر می‌کنم با کمک فیلم هایی از این دست می توانیم واقعه عاشورا را به شکل صحیح به نسل آرمیتا و نسل‌های بعدی و قبلی انتقال دهیم.

همچنین، آرمیتا رضایی‌نژاد دختر شهید هسته‌ای داریوش رضایی‌نژاد پس از تماشای انیمیشن «ناسور» با کشیدن یک نقاشی درباره این فیلم نوشت: «همه اش را دوست داشتم. صد بار هم که شده آن را می بینم. ولی همه اش را به یک اندازه دوست داشتم. حس آشنایی داشتم.»

انیمیشن «ناسور» به کارگردانی کیانوش دالوند و تهیه کنندگی داریوش دالوند و محمد حسین قاسمی در ماه‌های محرم و صفر روی پرده سینماها است.