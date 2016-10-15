به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، حمیدرضا تشیعی در اجلاس جهانی آب به میزبانی استرالیا در تشریح وضعیت ایران قبل از اجرای طرح توازن آب، گفت: در کشور ایران بعد از الگوبرداری از استانداردهای انجمن جهانی آب در سال ۱۳۸۳ و به‌منظور ظرفیت‌سازی لازم در این بخش علاوه بر ایجاد دفاتر تخصصی آب بدون درآمد در تمام شرکت‌های آب و فاضلاب سراسر کشور، حدود ۱۲ هزار نفر ساعت دوره‌های آموزشی در این رابطه ویژه کارشناسان و مدیران سراسر کشور برگزار شد.

وی با اشاره به طراحی و راه‌اندازی زیرساخت‌ها در فضای مجازی برای دریافت اطلاعات آب بدون درآمد و انجام تحلیل‌های مدیریتی مربوطه برای بیش از ۱۱۰۰ شهر در ایران به‌عنوان یک اقدام منحصر به فرد در بین کشورهای آسیایی و خاورمیانه عنوان کرد و افزود: بعد از ظرفیت سازی و آموزش نیروهای متخصص، فعالیت‌های متعددی منطبق بر دستورالعمل‌های انجمن بین‌المللی آب به صورت هدف‌دار از جمله نشت‌یابی فعال و رفع نشت در شبکه‌های توزیع، نشت یابی و رفع نشت مخازن، مدیریت فشار، طراحی و اجرای DMA، اصلاح و بازسازی شبکه‌های توزیع، استانداردسازی انشعابات آب، تعویض کنتورهای خراب، کنتوردار کردن منابع تولید به صورت سالانه توسط شرکت‌های آب و فاضلاب انجام می‌شود که حاصل آن کاهش آب بدون درآمد از ۳۳ درصد به ۲۴.۶ درصد در انتهای سال ۹۴ بوده است.

معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت‌ مهندسی آب و فاضلاب با اعلام اینکه کاهش درصد آب بدون درآمد برای شرکت‌های آب و فاضلاب شهری با توجه به محدودیت شدید منابع آب شرب در ایران و توجه جدی به این مقوله در کشور تا سال ۲۰۲۱ برنامه‌ریزی شده است، اظهار داشت: کاهش تعداد شهرهایی که دارای درصد آب بدون درآمد بالای ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ بوده‌اند، در مقایسه با سال گذشته و همچنین انتقال فراوانی شهرها از محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد به محدوه ۲۰ تا ۲۵ درصد در سال گذشته یکی از موفقیت‌های اجرای استانداردهای IWA در ایران است.

این مقام مسئول افزود: در ایران شاخص نشت زیرساخت یا همان هدررفت واقعی به هدررفت اجتناب ناپذیر برای ۵۶ درصد از شهرها در محدوده A که محدوده مناسبی برای کشورهای در حال توسعه است، قرار دارند.

تشیعی، خاطرنشان کرد: ایران از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کشورهای صاحب فناوری در زمینه کاهش آب بدون درآمد و هدررفت فیزیکی از طریق به ‌کارگیری روش‌های نوین اندازه‌گیری دقیق تولید و مصرف آب، مدیریت فشار و اصلاح شبکه‌های توزیع آب استقبال می‌کند.