دولت باید به مشکلات واحدهای بزرگ هم توجه کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیده حمیده زرآبادی عصر شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی در سالن باغستان برگزار شد اظهارداشت: در اختصاص تسهیلات لازم برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی فقط به واحدهای کوچک و متوسط توجه می شود و واحدهای صنعتی بزرگ مورد غفلت واقع می شوند که این نقیصه باید برطرف شود.

وی افزود: با وجود شهرصنعتی البرز با قدمت ۵۰ سال به نظر می رسد نباید دنبال ایجاد شهرک های جدید صنعتی باشیم و از این ظرفیت ها غافل شویم.

زرآبادی بیان کرد: باید در نحوه پرداخت وام بانک‌ها به متقاضیان کار دقیق و کارشناسی انجام شود چرا که با وجود طی مراحل گاهی اوقات تسهیلات به وام گیرنده اصلی تعلق نمی گیرد.

وی تصریح کرد: در اقتصاد مقاومتی باید ۲ پارامتر مدیریت هزینه و مدیریت مصرف را جدی گرفت و با وجود زیرساختهای صنعتی نباید به سراغ ایجاد واحدهای دیگر با هزینه بالا رفت چراکه استان دارای زیرساختهای مناسبی است که نادیده گرفته می شود.

زرآبادی بیان کرد: امروز مشکل اصلی سرمایه گذاران ما دریافت مجوز است که باید این روند اصلاح شود و حمایت لازم را از کارآفرینان انجام دهیم.