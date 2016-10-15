باید به سمت کاهش آمار شاخص زنان سرپرست خانوار برویم

به گزارش خبرنگار مهر، سیده فرانک موسوی عصر امروز شنبه در دومین جلسه کمیته زنان سرپرست خانوار ستاد فرهنگی و اجتماعی، مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی خوزستان که در سالن اجتماعات غدیر کمیته امداد امام استان برگزار شد، با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های حوزه زنان رسیدگی به مشکلات زنان سرپرست خانوار است، اظهار کرد: بحث زنان سرپرست خانوار به این دلیل مهم و باید به آن توجه ویژه شود که بعضا هم خود این افراد آسیب دیده هستند و اینکه نوع زندگی و شرایط آنان بعضا باعث بروز معضلات شده و سبب ایجاد آسیب های اجتماعی در جامعه می شود.

وی با تاکید بر اهمیت رسیدگی به مشکلات زنان سرپرست خانوار افزود: پیشنهادم این است که راهبردی را دنبال کنیم که سبب توانمندسازی این قشر از زنان شویم.

سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان با اشاره به اهمیت توان افزایی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار بیان کرد: باید تلاش کرد به جای دادن خدمات حمایتی در دستگاه های مثل کمیته امداد و بهزیستی به سمت توان افزایی و توانمند سازی آنها پیش برویم هر چند بخشی از این افراد به خاطر شرایط سنی حتما باید خدمات حمایتی را به آنها ادامه دهیم ولی بخشی زیادی از این افراد را می توانیم با آموزش و مهارت آموزی و دادن مشاوره توانمند کنیم.

موسوی با اشاره به اجرای موفق طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار که توسط شهرداری تهران تهیه و اجرا شده است، عنوان کرد: با توجه به موفقیت این طرح در تهران ما نیز متناسب با شرایط بومی خوزستان این طرح را مورد بازنویسی قرار دادیم و امیدواریم با چکش کاری و بررسی بیشتر این طرح در این کمیته شاهد اجرای موفق آن در سطح استان و کاهش آسیب های اجتماعی در سطح جامعه باشیم.

وی، هدف از اجرای این طرح را ارتقای مقام و منزلت زنان دانست و گفت: در صورت تصویب این طرح، شرح وظایف و جایگاه تمامی دستگاه ها و سازمان ها مشخص شده و برای اجرای آن همت همه دستگاه ها به خصوص شهرداری، فرمانداری و سازمان های مردم نهاد لازم است.

موسوی، ارائه خدمات حمایتی، پرداختن به مباحث سلامت جسمی و روحی افراد، رسیدگی به مسائل مرتبط با فرزندان زنان سرپرست خانوار، خدمات مشاوره ای، آموزش های مهارتی مورد نیاز، اشتغالزایی و تسهیلات حمایتی را از جمله نکاتی دانست که در این طرح دیده شده و ادامه داد: در جلسه آینده این کمیته این طرح مورد بررسی قرار می گیرند.

سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان یادآور شد: شاخص زنان سرپرست خانوار در آمار و ارقام شاخصی است که باید به سمت کاهش آن برویم و می توانیم با اتخاذ سیاست های درست و هم افزایی سبب کاهش آسیب های اجتماعی از جمله طلاق و اعتیاد شویم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با حمایت و هم افزایی بیشتر دستگاه های اجرایی استان، مسائل مربوط زنان سرپرست خانوار پیگیری و از بروز آسیب های اجتماعی جلوگیری شود.