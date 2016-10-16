۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۵۳

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی:

ورامین می تواند گوشت مصرفی پایتخت را تأمین کند

نماینده مردم ورامین درمجلس شورای اسلامی گفت: بارها به استانداری اعلام کردم که ورامین می تواند روزانه گوشت مصرفی پایتخت را تأمین کند.

به  گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، سیدحسین نقوی حسینی درباره  وضعیت دامداری  وکشاورزی درکشور اظهار داشت:  زمانی که ادعا می شود ما در برخی محصولات کشاورزی به خودکفایی رسیدیم، عواملی همچون بارندگی و کشت دیم درخودکفایی برخی از تولیدات دخیل است.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبنای اقتصاد مقاومتی، کشاورزی و دامداری است، افزود: مجلس شورای اسلامی، شرکت پشتیبانی دام  وطیور را از  وزارت صنعت، معدن وتجارت  تفکیک کرد و به طورکلی تنظیم بازار محصولات دامپروری و کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی سپرده شد و ازهمین رو برای حمایت وزارت جهاد کشاورزی از تولیدات دراین عرصه، اختیاراتی همچون تعرفه گذاری در واردات  و صادرات  دراختیار این وزارتخانه قرار گرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: بنده بارها به استانداری اعلام آمادگی کردم که ورامین می تواند گوشت مورد نیاز  تهران را  روزانه تأمین کند، بنابراین چرا  با ما در راستای تأمین گوشت استان تهران قرارداد نمی بندید و قرارداد با شرکت های خارجی در این زمینه منعقد می شود.

