هجدهمین همایش و نمایشگاه صنایع دریایی در کیش برگزارمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد کیش، هجدهمین همایش صنایع دریایی کشور به همت انجمن مهندسی دریایی ایران با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش، ارگان های دریایی کشور و یوروپورت به میزبانی جزیره کیش برگزار می شود.

در روز نخست ۱۰ نشست تخصصی در حوزه طراحی و ساخت شناور، ۵ نشست دریانوردی و حمل و نقل دریایی، ۵ نشست در حوزه قوانین و مقررات، سرمایه های انسانی، ایمنی و بهداشت برپا می شود. پانل نفت و گاز، سمینار همکاری های دریایی و بین المللی و ۶ کارگاه آموزشی از دیگر بخش های نخستین روز این همایش است.

همچنین، در دومین روز این همایش برابر با چهارشنبه ۲۸ مهر، ۵ نشست تخصصی در حوزه شرایط محیطی دریا، ۵ نشست در حوزه صنایع و تأسیسات نفت و گاز فرا ساحل، ۵ نشست در حوزه تأسیسات ساحلی و فرا ساحلی، ۵ نشست در حوزه انرژی تجدید پذیر، ۵ نشست در حوزه طراحی و ساخت شناورهای دریایی و تأسیسات ساحلی و فرا ساحلی، ۵ نشست در حوزه مدیریت و اقتصاد دریایی برگزار می شود.

این گزارش حاکی است، ۸ کارگاه آموزشی و نشست های تخصصی دیگری از جمله کمیته های قوانین، مقررات و استانداردها، کمیته کشتیرانی و دریانوردی، کمیته دانشجویی، کمیته خود کفایی تأمین تجهیزات، مواد و خدمات فنی مهندسی و نشست تخصصی گردشگری دریایی و فرصت های توسعه گردشگری دریایی کشور، بخش های دیگر این همایش در روز دوم برگزاری است.

همچنین مسابقه شناورهای موتوری نیز روز پنجشنبه ۲۹ مهر در سومین روز از برگزاری این همایش برگزار می شود.

شایان ذکر نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی این همایش در سالن های مرکز همایش های بین المللی جزیره کیش برگزار می شود.