به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بخدی»، «حمید هامی» سفیر افغانستان در سوئد گفت که در جریان بازدید از مراکز اقامت مهاجران تازه وارد متوجه این بیماری شده است.

سفارت افغانستان در سوئد نیز با انتشار بخشی از گفتگوی حمید هامی با رادیو سوئد اعلام کرد که دلیل این افسردگی انتظار بیش از حد پناهجویان افغانستانی برای تعیین سرنوشت شان است.

هامی از اداره مهاجرت سوئد خواسته است که به بررسی درخواست های پناهجویان افغان سرعت بخشد.

لازم به ذکر است که از دو سال گذشته تاکنون هزاران پناهجوی افغان در سوئد درخواست پناهندگی داده اند اما تعداد بسیار کمی از آنها موفق به دریافت اقامت شده اند.

گفته شده است که این پناهجویان برای گرفتن جواب اقامت باید بین دو تا سه سال منتظر باشند، اما زمان انتظار برای پناهجویان کشورهای دیگر مانند سوریه، عراق و اریتره بسیار اندک است.

هامی با اشاره به عقد تفاهمنامه مبنی بر بازگشت شهروندان افغانستانی که درخواست اقامت شان در سه مرحله پذیرفته نمی شود، اما مشخصا از اداره مهاجرت سوئد خواست که در هنگام بررسی پرونده ها برخورد بشردوستانه داشته و تصمیم شان را بر همین مبنا اتخاذ کند.

به گفته وی تغییر قوانین مهاجرت سوئد در رابطه با افرادی که پس از ٢٤ نوامبر ٢٠١٥ وارد این کشور شدند، برای مهاجران تازه وارد غیر قابل پیش بینی بود.

مطابق این قانون، دولت سوئد دادن اقامت دائم برای پناهجویان را متوقف کرد و اعطای پناهندگی موقت را نیز به ارائه اسناد و شواهد کافی مشروط کرد.

مطابق این قانون، رسیدگی به درخواست پناهندگی افغانستانی ها پس از کشورهای سوریه، عراق و حتی اریتره در مرحله سوم قرار گرفته است.