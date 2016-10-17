به گزارش خبرنگار مهر، دوبله اولیه فیلم سینمایی «فیلشاه» به سرپرستی سعید شیخ زاده از ابتدای این هفته بعد از تدوین اولیه آن توسط حسن ایوبی، آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. البته در همین زمان تیم تولید وارد مرحله انیمیت کار شده اند.

«فیلشاه» تقریباً ۱۱۵ کاراکتر دارد که از این میان تنها ۶۰ کاراکتر دیالوگ دارند و تنها ۱۵ شخصیت، اصلی هستند.

حضور حسین مهدوی که پیش از این صداگذاری «شاهزاده روم» را برعهد داشت در این اثر قطعی شده و همزمان با انیمیت و دوبله، ساخت موسیقی توسط ستار اورکی شروع شده است.

این فیلم که برای حضور در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در حال آماده شدن است، به طور همزمان به چهار زبان عربی، فارسی، انگلیسی و فرانسوی منتشر می شود و قرار است به صورت بین المللی اکران شود.

«فیلشاه» که جدیدترین محصول گروه «هنر پویا» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه کنندگی حامد جعفری است قصه بچه فیلی به نام «شادفیل» است که بسیار دست و پا چلفتی است. در توضیح اولیه این انیمیشن آمده است: در جنگلی در آفریقا رییس گله فیل ها صاحب فرزندی می ‌شود که همه انتظار دارند جانشین رییس گله باشد، اما برخلاف تصور همه «شادفیل» بسیار دست و پا چلفتی است و هیکل گنده‌اش همیشه سبب تخریب و خرابکاری می ‌شود... .