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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۱۷

انیمیشنی با ۱۱۵ شخصیت

«فیلشاه» به ۴ زبان دوبله می‌شود/ قصه بچه فیلم دست و پا چلفتی

«فیلشاه» به ۴ زبان دوبله می‌شود/ قصه بچه فیلم دست و پا چلفتی

انیمیشن «فیلشاه» به کارگردانی هادی محمدیان به چهار زبان زنده دنیا دوبله می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دوبله اولیه فیلم سینمایی «فیلشاه» به سرپرستی سعید شیخ زاده از ابتدای این هفته بعد از تدوین اولیه آن توسط حسن ایوبی، آغاز شده است و همچنان ادامه دارد. البته در همین زمان تیم تولید وارد مرحله انیمیت کار شده اند.

«فیلشاه» تقریباً ۱۱۵ کاراکتر دارد که از این میان تنها ۶۰ کاراکتر دیالوگ دارند و تنها ۱۵ شخصیت، اصلی هستند.

حضور حسین مهدوی که پیش از این صداگذاری «شاهزاده روم» را برعهد داشت در این اثر قطعی شده و همزمان با انیمیت و دوبله، ساخت موسیقی توسط ستار اورکی شروع شده است.

این فیلم که برای حضور در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در حال آماده شدن است، به طور همزمان به چهار زبان عربی، فارسی، انگلیسی و فرانسوی منتشر می شود و قرار است به صورت بین المللی اکران شود.

«فیلشاه» که جدیدترین محصول گروه «هنر پویا» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه کنندگی حامد جعفری است قصه بچه فیلی به نام «شادفیل» است که بسیار دست و پا چلفتی است. در توضیح اولیه این انیمیشن آمده است: در جنگلی در آفریقا رییس گله فیل ها صاحب فرزندی می ‌شود که همه انتظار دارند جانشین رییس گله باشد، اما برخلاف تصور همه «شادفیل» بسیار دست و پا چلفتی است و هیکل گنده‌اش همیشه سبب تخریب و خرابکاری می ‌شود... .

کد مطلب 3797817

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