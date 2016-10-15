حسن ایوبی تدوینگر سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت های اخیر خود گفت: در حال حاضر مشغول تدوین فیلم سینمایی «گشت ارشاد ۲» به کارگردانی سعید سهیلی هستم و تدوین آن تا اواخر مهر به پایان می رسد.

وی افزود: تدوین انیمیشن سینمایی «فیلشاه» به کارگردانی هادی محمدیان را نیز در دست دارم که تا پایان دی ماه تمام کارهای آن به پایان می رسد. تدوین انیمیشن با تدوین یک فیلم رئال متفاوت است و کمی کار را سخت می کند. تدوین انیمیشن در سه مرحله انجام می شود، در مرحله اول تدوین استوری ریل برای انجام کارهای دوبله صورت می گیرد؛ استوری ریل نوعی تصویر اولیه است که با تدوین آن مسیر برای دوبله فراهم می شود. مرحله دوم و سوم هم بعد از چند وقفه انجام می شود به همین دلیل تدوین نهایی «فیلشاه» در دی ماه تمام خواهد شد.

ایوبی در بخش دیگر از صحبت هایش با بیان اینکه ساخت یک اثر سینمایی حاصل کار یک گروه است، عنوان کرد: اگر در سینما کسی بر اساس منیت خود به کار بپردازد نتیجه مطلوبی به دست نمی آورد. این موضوع در همه جای دنیا ثابت شده است بنابراین ما وقتی می خواهیم تدوین اثری را شروع کنیم با کارگردان به بحث و گفتگو می پردازیم و اتاق تدوین اصلی ترین جایی است که زحمات یک گروه سینمایی دیده می شود زیرا مسیر، لحن و ادبیات یک فیلم در آنجا شکل می گیرد به همین دلیل اگر بین کارگردان و تدوینگر تفاهم ایجاد شود حتی در نوع فرم ارایه کار، پیام فیلم و خط اصلی آن تاثیر می‌گذارد.

این تدوینگر در پایان خاطرنشان کرد: به نظرم اگر تدوینگر ایده‌هایی ارایه می دهد تنها برای بهتر شدن یک اثر است اما متاسفانه برخی از کارگردانان لجاجت می کنند که این لجاجت تنها به فیلم آسیب می زند. البته این را هم باید بگویم که در چند سال اخیر تعامل بین تدوینگران و کارگردانان بیشتر شده و بر همین اساس سطح کیفی تدوین نیز ارتقا پیدا کرده است.