نشست اتحادیه اروپا با ایران، ترکیه و عربستان درباره سوریه

به گزار ش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از رایزنی این اتحادیه با کشورهای مهم منطقه درباره سوریه خبر داد.

«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز و با پایان یافتن نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این باره گفت: اتحادیه اروپا فردا سه شنبه قرار است درباره بحران سوریه با کشورهای مهم منطقه به رایزنی و تبادل نظر بپردازد.

وی در ادامه به رایزنی فردای این اتحادیه با ایران، ترکیه و عربستان سعودی به عنوان «بازیگران کلیدی منطقه» اشاره و درباره حلب گفت: اولویت کنونی نجات دادن حلب است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تکرار مواضع هماهنگ محور غربی- عبری- عربی علیه سوریه و روسیه مدعی شد: از روسیه و اسد می خواهیم تا به بمباران حلب پایان دهند.