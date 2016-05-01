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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۹:۰۲

موگرینی طرفین درگیر در سوریه را به رعایت آتش بس فراخواند

موگرینی طرفین درگیر در سوریه را به رعایت آتش بس فراخواند

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای طرف های درگیر در سوریه را به رعایت آتش بس فراخواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «فدریکا موگرینی» در این بیانیه آورده است: از طرف های درگیر در سوریه می خواهیم تا با ادامه رعایت آتش بس روند برقراری صلح در این کشور را عقب نیندازند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه بازگشت به جنگ دستاوردی ندارد، افزود: بر پایه اظهارات «استفان دی میستورا » فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه افزایش خشونت ها و اقداماتی كه سبب تحت الشعاع قرار دادن «توقف اقدامات خصمانه» صورت گرفته است، گفت وگو های صلح را به خطر انداخته است.

موگرینی در ادامه آورده است: توقف اقدامات خصمانه لازمه ایجاد فضای گفتگو  و دسترسی كامل، پایدار و آزادانه برای ارائه كمك های بشردوستانه در سوریه است. 

وی خاطر نشان ساخت: ما از یك فرصت استثنایی برخوردار هستیم كه نباید آن را از دست بدهیم.

کد مطلب 3613166
شقایق لامع زاده

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