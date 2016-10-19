به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد آقاجانی ظهر چهارشنبه در اجلاس معاونان درمان دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور که در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد، گفت: سطح بندی خدمات درمانی با عنوان تکلیف در قانون برنامه پنجم آمده و در برنامه ششم هم استمرار خواهد داشت.

وی افزود: با اشاره به موضوع سطح بندی خدمات درمانی، تصمیم گرفتیم سند درمان با افق ۱۴۰۴ را با عنوان نقشه راه درمان کشور تهیه و تدوین کنیم.

آقاجانی با عنوان این مطلب که تدوین سند درمان ۱۴۰۴ از یکسال قبل با مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور آغاز شده است، افزود: در روزهای پایانی تهیه این سند هستیم و تا یکماه آینده نهایی و ابلاغ می شود.

معاون وزیر بهداشت در ادامه به جزئیات این سند پرداخت و گفت: در این سند به بخش درمان توجه بیشتری صورت گرفته است.

وی با اعلام اینکه در سند درمان افق ۱۴۰۴ به سه بخش تخت های بیمارستانی، نیروی انسانی و تجهیزات پزشکی با توجه به منابع توجه شده است، ادامه داد: توزیع خدمات ما در هر نقطه ای از کشور بر اساس نیازی که در آن منطقه وجود دارد، صورت می گیرد تا آحاد مردم بتوانند به طور یکسان از خدمات درمانی استفاده کنند.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر ۱۱۵ هزار تخت بیمارستانی داریم، ادامه داد: ظرف ۱۰ سال آینده می بایست این تعداد به ۱۷۳ هزار تخت برسد و از وضعیت فعلی که ۱.۵ تخت به ازای هزار نفر جمعیت است به ۲.۱۷ تخت برسیم.

معاون وزیر بهداشت همچنین به توزیع نیروی انسانی متخصص اشاره کرد و گفت: از نیمه آبان ماه امسال ۲۰۰۰ هزار پزشک متخصص در ۲۷ رشته تخصصی، در ۳۷۸ شهر و ۵۸۰ بیمارستان توزیع می شود.

آقاجانی با اعلام اینکه ۱۶۰۰ نفر از این تعداد پزشک متخصص به مناطق محروم خواهد رفت، افزود: ویژگی طرح تحول سلامت این است که مناطق محروم و کم برخوردار در اولویت توزیع نیروی انسانی متخصص قرار بگیرد.

به گفته معاون درمان وزارت بهداشت، در حال حاضر در رشته های رادیولوژی، ارتوپدی و جراح مغز و اعصاب کشور با مشکل جدی کمبود پزشک متخصص مواجه است.

وی با اعلام اینکه یک سوم پزشکان متخصص را که مورد نیاز کشور است، در اختیار داریم، افزود: بیشترین تعداد پزشکان متخصص از مجموع ۲۰۰۰ پزشک که قرار است در کشور توزیع شوند، مربوط به متخصصین داخلی بزرگسالان و کودکان و زنان و زایمان هستند.

آقاجانی در ادامه به برنامه های وزارت بهداشت در راستای سیاست های جمعیتی اشاره کرد و گفت: تاکنون یک میلیون و ۲۲۵ هزار زایمان طبیعی رایگان در قالب طرح تحول سلامت انجام شده است.

معاون وزیر بهداشت با اعلام اینکه آمار سزارین ۶.۵ درصد کاهش مطلق داشته است، افزود: این کاهش معادل ۱۱.۶ درصد پایه است.

وی همچنین از آموزش رایگان ۳۶۰ هزار مادر باردار خبر داد و گفت: ساخت ۱۸۰۰ واحد اختصاصی زایمان در ۳۶۶ بیمارستان در دستور کار قرار دارد که ۷۰۰ واحد آن در آبان ماه امسال به بهره برداری می رسد.

آقاجانی در خصوص تامین هزینه های درمان زوجین نابارور اظهار داشت: بر اساس ابلاغ وزارت بهداشت ۸۵ درصد هزینه های درمان زوجین نابارور با تعرفه دولتی در ۲۴ مرکز وابسته به وزارت بهداشت انجام می شود.

وی با اعلام اینکه ۱۷ مرکز با تمرکز بر مناطق محروم در حال ساخت است، خاطرنشان کرد: با اضافه شدن ۱۷ مرکز به ۲۴ مرکز موجود درمان ناباروری در کشور از سال آینده زوجین نابارور در همه استان ها می توانند فقط با پرداخت ۱۵ درصد هزینه از خدمات درمان ناباروری در مراکز دولتی استفاده کنند.

معاون درمان وزارت بهداشت در خصوص مراجعه زوجین نابارور به مراکز خصوصی برای درمان افزود: ما در صدد هستیم با مراکز خصوصی قرارداد همکاری ببندیم تا افرادی که به این مراکز مراجعه می کنند، با پرداخت مابه‌التفاوت ۸۵ درصد هزینه های تعرفه های دولتی از خدمات درمانی در بخش خصوصی برخوردار شوند.