«دماوند» و «جوشن» در باکو پهلو گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران قبل از ظهر امروز با استقبال فرماندهان ارشد نیروی دریایی جمهوری آذربایجان، سفیر و جمعی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران در این کشور در بندر باکو پهلو گرفت. این ناو گروه متشکل از ناو شکن دماوند و ناو موشک انداز جوشن است که با پیام صلح و دوستی وارد بندر باکو شد.

ناخدا یکم عرشه «عبدالحسین ظفری»، فرمانده ناوگروه اعزامی از جمهوری اسلامی ایران در این زمینه گفت: این ناو گروه با پیام اعلام صلح و دوستی به کشورهای ساحلی دریای خزر بخصوص کشور دوست و همسایه جمهوری آذربایجان وارد بندر باکو شده است.

وی تبادل نظر درباره حوزه فعالیت کاری بویژه در زمینه ایجاد امنیت در حوزه دریای خزر بدون حضور نیروهای فرا منطقه ای و بیگانه و تلاش برای گسترش روابط و بسترسازی برای هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه خزر را از برنامه های سفر این ناو گروه اعلام کرد و افزود: در این خصوص در نشست فرماندهان نیروی دریایی کشورهای ساحلی دریای خزر در سال ۱۳۹۴ در سن پترز بورگ هم تفاهم نامه ای به امضا رسیده است.

این نخستین ناو گروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که به جمهوری آذربایجان اعزام شده است و به مدت سه روز در این کشور حضور خواهد داشت.