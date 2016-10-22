به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر صبح شنبه در مراسم افتتاح المپیاد درون مدرسه‌ای استان در دبستان پسرانه خلیج فارس بوشهر اظهار داشت: توسعه برنامه‌های ورزشی در مدارس به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار است.

ناصر کرمی با اشاره به نقش مهم توسعه برنامه‌های ورزشی مدارس در ایجاد انگیزه تحصیلی در بین دانش‌آموزان بیان کرد: برگزاری المپیاد درون مدرسه‌ای دانش‌آموزی از جمله برنامه‌های مهمی است که امسال با حضور ۹۰ هزار دانش‌آموز در استان بوشهر برگزار می‌شود.

وی از برگزاری این المپیاد در قالب رشته‌های مختلف و متنوع ورزشی خبر داد و افزود: برنامه‌های ورزشی علاوه بر ایجاد انگیزه در بین دانش‌آموزان، زمینه‌ساز بهبود سلامت در مدارس نیز خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر تصریح کرد: برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و ایجاد انگیزه درس خواندن دانش‌آموزان برنامه‌های مختلفی در سطح مدارس طراحی و تدوین و اجرایی شده است.

وی از تلاش برای شناسایی استعدادها و هدایت دانش‌آموزان خبر داد و بیان کرد: زمینه پرورش قهرمانان آینده استان در بخش‌های مختلف ورزشی در قلب اجرای چنین برنامه‌هایی فراهم می‌شود.

مشارکت ۹۰ هزار دانش‌آموز

معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز در این آئین با اشاره به اینکه سومین المپپیاد ورزشی درون مدرسه ای در ۷۱۰ مدرسه این استان آغاز شده است، اظهار داشت: المپیاد درون مدرسه‌ای با هدف توجه به سلامت دانش‌آموزی برگزار می شود.

حسن قلندری اضافه کرد: هدف از المپیادهای ورزشی مدرسه ها شناسایی و کشف استعدادهای بالقوه دانش آموزان در رشته های مختلف ورزشی و هدایت آنها در دوره های مختلف است.

وی با اشاره به استقبال بسیار خوب مدارس استان از برگزاری این المپیاد خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال شاهد رشد کمی و کیفی این المپیادها باشیم.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره‌کل آموزش و پرورش استان بوشهر ادامه داد: امسال ۵۰ درصد دانش آموزان معادل ۹۰ هزار نفر زیر پوشش المپیاد ورزشی درون مدرسه قرار می گیرند.