خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، عصمت اسماعیلی: المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم وزارت آموزش و پرورش است که با هدف توسعه فرهنگ ورزش، ارتقای سلامت جسم و روان دانش‌آموزان و شناسایی استعدادهای ورزشی در مدارس سراسر کشور برگزار می‌شود.

ورزش و تحرک بدنی در کنار آموزش‌های علمی، نقش مهمی در پرورش نسل سالم، بانشاط و باانگیزه دارد و آموزش و پرورش با برگزاری چنین برنامه‌هایی گامی مؤثر دراین مسیر مهم بر می‌دارد.

در این راستا، مدیران و معلمان تربیت‌بدنی مدارس با برنامه‌ریزی منظم و اجرای رقابت‌های گروهی و انفرادی در رشته‌های مختلف، زمینه بروز و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان را فراهم می‌کنند.

یکی از مدیران مدارس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: المپیاد ورزشی درون‌مدرسه‌ای علاوه بر ایجاد شور و نشاط میان دانش‌آموزان، موجب تقویت روحیه کار گروهی، مسئولیت‌پذیری و رعایت اخلاق ورزشی در میان نسل نوجوان می‌شود.

وی افزود: این رقابت‌ها نه‌تنها بستری برای کشف استعدادهای برتر ورزشی است، بلکه فرصتی برای آموزش مفاهیم اخلاقی، نظم، همکاری و رقابت سالم در محیط آموزشی به شمار می‌رود.

اجرای مستمر المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای که هر سال با حضور دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی و با مشارکت فعال مدیران، مربیان، دانش‌آموزان برگزار می‌شود، نقش مهمی در کاهش کم‌تحرکی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سطح نشاط در مدارس دارد.

المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای از برنامه‌های مورد علاقه جوانان و نوجوانان

المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای شهرستان گناوه عصر شنبه همزمان با سراسر کشور و به مناسبت هفته تربیت بدنی در سالن ورزشی شهید عبدویی با حضور پرشور دانش آموزان و جمعی از مسئولان برگزار شد.

فرماندار گناوه در حاشیه این برنامه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر قرار است که ما پویایی را در جامعه نهادینه کنیم باید دانش آموزانی سالم داشته باشیم تا از ظرفیت وجودی خود برای بهره‌وری و خدمتگزاری به جامعه استفاده کنند.

دانیال اسفندیاری افزود: لازمه این امر مهم آماده‌سازی فضایی است تا جوانان و دانش آموزان ما بتوانند ورزش کنند و بوسیله این ورزش سلامتی خود را حفظ کنند.

وی با اشاره به اهمیت ورزش و نقش آن در جامعه افزود: وزارت آموزش و پرورش در زمینه پویایی و شاداب سازی دانش آموزان برنامه‌های خوبی در دستور کار خود قرار داده که برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای نیز یکی از برنامه‌های مهم، متنوع و مورد علاقه جوانان و نوجوانان است، به گونه‌ای آنها می‌توانند با بهره گیری از این فضای ورزشی که برایشان فراهم شده استعدادهای نهفته خود را در رشته‌های مختلف ورزشی شکوفا ساخته و زمینه ساز آینده‌ای روشن برای جامعه باشند.

وی با تاکید به اینکه فضای ورزشی نباید تک بعدی باشد گفت: به همت مجموعه آموزش و پرورش و تمامی دست اندرکاران و دغدغه‌مندان آینده کشور، باید شرایط و زمینه‌هایی فراهم شود تا دانش آموزان بتوانند در تمامی رشته‌های ورزشی مورد علاقه خود پیشرفت کرده و توانایی‌های خود را به منصه ظهور برسانند.

المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای الگویی برای برنامه زندگی دانش آموزان

مدیر آموزش و پرورش گناوه نیز به خبرنگار مهر گفت: المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای الگو و نمادی است که دانش‌آموزان ورزش را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی زندگی خود قرار دهند.

عبداله باور هدف از برگزاری این برنامه ورزشی را ایجاد نشاط و شادابی، شناسایی استعدادها، تقویت روحیه همدلی، ارتقای مهارت‌ها و نیز ترویج فرهنگ جوانمردی و پهلوانی در بین دانش آموزان عنوان کرد.

وی در ادامه افزود: المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای شامل برگزاری بازی‌ها و رقابت‌های ورزشی درون‌کلاسی، بین‌کلاسی و بین‌پایه‌ای است که در بازه‌ای مشخص از سال تحصیلی، با توجه به علاقه‌مندی دانش‌آموزان، امکانات مدرسه، شرایط اقلیمی و مناسبت‌های خاص برگزار می‌شود.

در این مراسم که به همت مجموعه مدیریت دبیرستان متوسطه اول شهید غلامی برگزار شد، تجلیل از پیشکسوتان و فعالین درعرصه ورزش مدارس شهرستان، روشن شدن مشعل المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای توسط دانش آموزان حامل پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و دیگر برنامه‌های متنوع اجرا شد.