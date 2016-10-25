حمایت بیش از ۲ هزار خیر از ایتام سادات

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا سادات نیری امروز در نشست خبری که در موسسه خیریه عترت فاطمی برگزار شد، گفت: فعالیت این موسسه به طور خاص حمایت از ایتام سادات است.

وی افزود: ۱۷ سال از شروع فعالیت این موسسه می گذرد که از ۳۰ هزار ایتام حمایت کرده ایم و به طور ثابت ۵ هزار سادات ایتام را تحت پوشش داریم.

مدیرعامل موسسه خیریه عترت فاطمی تصریح کرد: خدمات مشاوره ای، پزشکی، تحصیلی، ازدواج، مسکن و مالی به این ایتام داده می شود که سرمنشاء خیر و برکت برای خانواده ها هستند.

نیری بیان کرد: ایتام سادات تحت پوشش ما یک حساب اختصاصی دارند که حداقل ماهانه ۵۰ هزار تومان به آنان واریز می شود و ما سالانه بیش از ۲ میلیارد تومان واریزی به این ایتام داریم.

وی ادامه داد: ماه سالانه ما به جای ۱۲، عدد ۱۵ است و ما آغاز سال تحصیلی، ماه رمضان و نوروز را نیز به این ایتام حمایت های ویژه ای همچون اهداء نوشت افزار، کیف، پوشاک، سبد کالا می کنیم.

مدیرعامل موسسه خیریه عترت فاطمی بیان کرد: تعداد ۵۰۰ زن سرپرست خانوار نیز تحت پوشش ما هستند که سالانه دو بسته سبد کالا به آنان اهدا می کنیم.

وی با بیان اینکه تعداد ۲۵۰۰ حامی فعال داریم گفت: به طور غیر مستقیم تعداد ۸ هزار حامی از ایتام سادات در این موسسه حمایت می کنند.

نیری یادآور شد: دفترچه اقساط مسکن، کارآفرینی، کارگشایی برخی از این افراد تحت پوشش را دریافت کرده ایم تا اقساط آن را خود پرداخت کنیم.

وی با اشاره به فراخوان جشنواره موسسه خیریه عترت فاطمی گفت: فراخوان این جشنواره خلاقیت در سراسر کشور ویژه ایتام سادات داده شده است و به نفرات اول سفر مشهد به همراه خانواده و یک دستگاه تلویزیون، به نفرات دوم یک دستگاه تلویزیون و به نفرات سوم یک دوربین عکاسی اهدا می شود.

مدیرعامل موسسه خیریه عترت فاطمی درباره آسیب های اجتماعی افراد تحت پوشش نیز بیان کرد: به صورت علمی و آکادمیک این تحقیق انجام نشده است اما به صورت تجربی می توانیم برخی از آسیب ها را بیان کنیم و ما با دانشگاه شهید بهشتی همکاری هایی را آغاز خواهیم کرد که به صورت علمی آسیب های اجتماعی این افراد بررسی شود و پس از تکمیل این تحقیقات اعلام خواهیم کرد.