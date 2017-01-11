مراسم قلک شکن و بازارچه خیریه موسسه عترت فاطمی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قلک شکنی و بازارچه خیریه موسسه عترت فاطمی، به نفع ایتام و خانواده های سادات نیازمند و با حضور عموهای فیتیله ای و دیگر هنرمندان جمعه اول بهمن ماه برگزار می شود.

این مراسم ساعت ۱۰ صبح تا ۲۰ در محل باغ بهشت برگزار می شود.

محل برگزاری این بازارچه خیریه انتهای شمالی بزرگراه امام علی، بزرگراه ارتش به طرف غرب، بعد از بلوار اوشان در باغ بهشت برگزار می شود.

این مراسم قرار بود فردا پنجشنبه ۲۲ دی ماه برگزار شود که به دلیل ارتحال آیت الله هاشمی به جمعه آینده موکول شد.

خیریه عترت فاطمی، خیریه‌ای است که سال‌ها با عنوان خیریه ویژه سادات کار خود را شروع کرده است. اولویت خیریه عترت فاطمی حمایت از خانواده‌های ایتام و علی‌الخصوص ایتام نیازمند سادات است.