جواد محمدی فشارکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی بازرسی به عمل آمده با همراهی پلیس اماکن عمومی از یک واحد صنفی و انبار در اصفهان، تعداد ۵۸۰ ثوب انواع مانتو (جلو باز) مبتذل با حروف انگلیسی و ضد فرهنگی به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال، کشف، جمع آوری و برای انجام سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صلاح شد.

وی گفت: همچنین در بازرسی به عمل آمده از یک پارکینگ واقع درحومه اصفهان، دو هزار ثوب انواع پوشاک خارجی قاچاق، به ارزش ۷۰ میلیون ریال کشف، جمع آوری شد.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان اعلام کرد: از یک واحد صنفی انبار عمومی در حومه اصفهان، تعداد یک هزار و ۱۰۰ ثوب انواع پوشاک خارجی قاچاق جمع آوری شد.

وی گفت: پوشاک‌های جمع آوری شده از واحد صنفی به ارزش ۲۵ میلیون تومان است.

محمدی اضافه کرد: متخلفان برای انجام سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.