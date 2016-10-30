بهرام جمالی مدیرعامل انجمن موسیقی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حاشیه‌های چند روز اخیر جوایز برگزیدگان جشنواره ملی موسیقی جوان بیان کرد: متاسفانه به دلیل رشد ۳۰ درصدی شرکت کنندگان و برگزیدگان این دوره از جشنواره در تامین منابع مالی جشنواره با مشکل مواجه شدیم که خوشبختانه امروز موافقت هایی گرفته شد تا بر مبنای آن جوایز تمامی هنرمندان برگزیده بخش های مختلف اهدا شود.در نتیجه فکر می کنم ظرف این چند روز با تمامی برگزیدگان تسویه کامل خواهد شد.

وی گفت: یکی از نکات مهمی که در این دوره از جشنواره شاهد آن بودیم افزایش چشمگیر شرکت کنندگان بخش های مختلف جشنواره به ویژه بخش موسیقی نواحی بود که می توانم بگویم ما در این بخش با رشد ۱۰۰ درصدی برخوردار بودیم این در حالی است که هیات محترم داوران بخش های مختلف جشنواره نیز تاکید داشتند که میزان مالی جوایز نیز در این دوره آن هم در همه بخش ها افزایش پیدا کند که خوشبختانه این تصمیم عملی شد و ما با تمام مشکلاتی که در این زمینه با آن به لحاظ مالی مواجه شدیم، اما طی همین روزها تامین بودجه صورت گرفت تا ما جوایز تمامی هنرمندان برگزیده را به آنها تقدیم کنیم.

مدیرعامل انجمن موسیقی ایران درباره اقدامات انجام گرفته دبیرخانه سی و دومین جشنواره موسیقی فجر نیز توضیح داد: دبیرخانه سی و دومین جشنواره موسیقی فجر مدتی است که کار خود را در انجمن موسیقی آغاز کرده و همکارانم هم اکنون مشغول تکمیل جدول جشنواره و کارهای اجرایی هستند که قرار است با هماهنگی دبیرجشنواره و مدیریت اجرایی این رویداد صورت گیرد. به هر ترتیب این پیش بینی را می توانم داشته باشیم که طی چند روز آینده اطلاع رسانی پیرامون فعالیت های این دوره از جشنواره آغاز شود.